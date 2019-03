"Don Goyo" merece respeto, pero aún no es de peligro: AMLO

SHARENII GUZMÁN 29/03/2019 10:05 a.m.

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la actividad del volcán Popocatépetl, que en los últimos días ha registrado varías explosiones moderadas, todavía no es de peligro, a pesar de que se cambió la alerta a Amarillo a Fase 3.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario federal informó que este jueves sostuvo una reunión con vulcanólogos y que aunque se modificó la fase, sigue siendo preventiva.

Se está procediendo de esta manera. Todavía no hay indicios de que pueda ver una situación de riesgo de peligro. Los expertos están monitoreando. Es ´Don Goyo´, merece respeto", dijo López Obrador.



En relación con las voces que señalan no hubo cambios en el dictamen de la Reforma Educativa, el cual fue aprobado por comisiones unidas de la Cámara de Diputados hace unos días, intentan manipular, comentó.

Lo que me interesa es que sepan los maestros que estamos cumpliendo lo que se les prometió. Hay manipulación. Dicen que estamos engañando y emulando. No somos lo mismo. Queremos una transformación y no simulamos", sentenció.



Agregó que la Reforma Educativa promovida por Enrique Peña Nieto en 2013 intentó acotar el derecho que tienen los mexicanos a la educación.

Cuestionó que en el sexenio anterior se intentara llevar una reforma sin los maestros y se pretendiera la privatización. Eso perjudicó la educación, señaló.

Indicó que en el gobierno de Peña Nieto se profundizó la limitación de la educación gratuita a nivel básico y nivel superior, incluso, dijo, "llegaron al extremo de imponer por la fuerza y emprendieron una campaña de desprestigio en contra del magisterio".

En otro tema, López Obrador anunció que se investigará la filtración de la carta a un diario de circulación nacional, donde solicita disculpas por lo ocurrido en la conquista de México al rey de España.

Adelantó que se dará a conocer el documento original. "No hay nada que esconder. No es un asunto que se quiera mantener en secreto. Sino de respeto y formas", apuntó.

