Dogue México y los modelos más adorables

Con una gran sonrisa y sus expresivos ojos cafés que irradian felicidad, Beba conquista y llena de alegría la portada de Dogue México. Esta hermosa peludita de cuatro patas y 11 de sus amigos del refugio Corazón de Perro son los modelos más adorables que te puedes imaginar y buscan una familia que los llene de amor.

De mirada penetrante y con gran porte, Tigre seduce a la cámara; Chatita aparece en plan relajado como su carácter, mientras que el galán Chicar dice que le encanta que lo acaricien y la guapa Thalia lleva cuatro años arrasando con la vida. Ellos, al igual que Pitis, Tea, Vaquito, Toster, Neymar, Maquito, Paloma y Beba son las celebridades más perronas que ni Ana Wintour tiene en Vogue.

Corazón de Perro en colaboración con el creador digital Dog Vader lanzaron esta campaña para impulsar la adopción de los casi 40 lomitos que hay en el refugio, quienes buscan una familia que les dé un hogar, los mime y les brinde todos los cuidados que necesitan.

"A Beba, si la regañas te sonríe", cuenta Chels Briseño, fundadora de Corazón de Perro, en entrevista con La Silla Rota. En su descripción en Dogue México, también se menciona que a esta perrita le encanta acostarse boca arriba.

"Hay muchos que llegaron de cachorritos y ya llevan varios años en el refugio, como Beba, que llegó junto con sus dos hermanos, fueron rescatados cerca de Tepoztlán, venían con anemia, muy temerosos", relata.

Han pasado tres años desde entonces, Choco fue adoptado, mientras que sus hermanitas Beba y Lala siguen esperando a su familia ideal en el refugio.

AMOR Y CONFIANZA, LO QUE BUSCAN ESTOS LOMITOS EN UNA FAMILIA

Corazón de Perro fue fundado por Chels y Eduardo en 2016, desde entonces han encontrado un hogar para entre 30 y 40 perritos. En el refugio, ubicado en Temixco, Morelos, hay otros 40 lomitos de talla mediana y grande.

Chels platica que al inicio pensaron que podrían acomodar a todos en un mes, pero con el tiempo se dieron cuenta que es complicado, aunque ha sido un proceso enriquecedor porque han hallado adoptantes maravillosos para los perritos.

En la campaña de Dogue participaron 12 perritos, que son los que en el refugio consideran que son más adoptables porque en cuanto lleguen a un hogar se acoplarán a su nueva vida. Ella indica que no es que los demás no estén listos para adopción, sino que necesitan que sus adoptantes sean pacientes y los enseñen a confiar de nuevo, pues vivieron un pasado traumático.

Todos los perritos tienen una historia, como el sonriente Toster, quien promete: "Adóptame y te cambiaré la vida". Él llegó al refugio cuando tenía un año y estaba muy flaco, poco a poco se recuperó y actualmente tiene siete años, "es súper alegre, convive con todos los perros, ama a los humanos, es el perro ideal, sólo que es talla grande y yo creo que por eso la gente piensa que no cabe en ningún lugar, pero es grande como su corazón, es hermoso", expresa Chels.

El precioso Maquito posa pensativo y tranquilo en su portada de Dogue, pero está listo para hacerle fiestas a sus nuevos humanos y llenarlos de besitos. Chels narra que él tiene la alegría de cinco perros juntos, no hay día que no lo vean brincando, sonriendo, de un lado a otro jugando, por eso le encantaría que sus adoptantes fueran personas activas, porque sería un compañero ideal.

Paloma es de las que menos tiempo tiene en el refugio, pues llegó hace dos meses. Esta peludita vivía con una familia en Temixco y le diagnosticaron cáncer, en Corazón de Perro empezaron a ayudar con los gastos de las quimioterapias, se recuperó y un día amaneció afuera, porque su dueño les dijo que se tenía que ir de ahí.

Aunque vivía en una casa muy humilde, Paloma amaba a sus humanos y estaba muy triste, pero ahora está bien y convive perfecto con todos, ya sea perros, niños y adultos.

"Es hermosa e inteligente, se merece un hogar donde le den una segunda oportunidad y que no la abandonen porque al final son pequeñitos que sienten", indica Chels.

Algunos son más tímidos, como Chico, uno de tres cachorritos que llegaron al refugio, sus dos hermanas Canela y Clarita ya fueron adoptadas y él sigue buscando esa oportunidad. Chels explica que los tres son tímidos y temerosos con los humanos, y creen que es porque su mamá pasó un embarazo muy traumático en el que sufrió maltrato.

"Chico necesita unos adoptantes que le tengan paciencia y que quieran enseñarle lo que es el amor a un perrito, que no hay porque desconfiar de todos los seres humanos", indica Chels.

"YO DIGO QUE TODOS LOS PERROS SON PERFECTOS"

Estos hermosos lomitos buscan una familia y si te interesa darles un hogar lo único que hay que hacer es ponerse en contacto con Corazón de Perro a través de su página de Instagram o Facebook.

Los requisitos principales es que los adoptantes sean personas responsables, contesten un formato de adopción, que envíen fotos de dónde va a vivir el perrito, que indiquen si todos los familiares están de acuerdo, y que antes de recogerlo ya tengan su placa, collar y pechera.

Otro de los requisitos es que vayan al refugio a recoger al lomito, para que vean dónde ha vivido durante los últimos meses o años y cómo se comporta con la manada.

Sin embargo, el requisito principal es "que sean personas amorosas, responsables, empáticas, todo lo que una buena persona debería de ser. Son como hijos de otra especie, les tenemos muchisisisimo cariño a cada uno y queremos que queden en el mejor lugar", enfatiza Chels.

Asimismo, hace un llamado a quitar la idea errónea de que un perrito de talla mediana o grande no puede vivir en un departamento, ya que es posible siempre y cuando pasee por el tiempo necesario.

Señala que los perritos tardan aproximadamente 21 días en acostumbrarse a su nueva vida, por lo que necesitan que sus adoptantes sean responsables, amorosos y les dediquen amor y tiempo para hacer más fácil la adaptación.

Por eso, antes de adoptar un perrito, Chels recomienda a las personas "ser muy sinceros con ellos mismos, de si tienen la capacidad de ser responsables por un nuevo miembro de la familia, ser responsables de un ser que no tenemos idea del pasado que tuvo, no tenemos idea si fue muy maltratado, si lo traumaron ciertas situaciones, si casi muere atropellado, no sabemos, no conocemos sus traumas. Puede que el perrito que adopten sea desde el día uno así la conexión y el perro perfecto, bueno, yo todos los perros digo que son perfectos, pero puede que cueste un poquito más".

(djh)