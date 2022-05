Documentan ruta de contratos a modo en el ISSSTE

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) aseguró que ha cumplido con la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador y, desde 2020, no ha celebrado ningún contrato con la red de empresas que lidera la familia Pérez Fayad, acusada de prácticas monopólicas en la venta de insumos médicos. Así lo respondió el organismo a solicitudes de información hechas por La Silla Rota.

Se trata del Grupo Fármacos Especializados SA de CV que cuenta con una red de empresas que lidera la familia Pérez Fayad, entre ellas Proinmune, que también recibió un número importante de contratos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El ISSSTE respondió, a través de la Dirección Normativa de Administración y Finanzas, que desde 2020 no halló procedimientos de adquisición con dichas empresas.

En los últimos 20 años, el ISSSTE otorgó un promedio de 225 mil contratos a proveedores de medicamentos y equipo médico, de los cuales, dos de cada tres –es decir, 153 mil– fueron por adjudicación directa y el resto –61 mil– por licitación abierta. Dichas empresas recibieron un número importante de asignaciones.

Los Pérez Fayad son una familia México-Libanesa que creó en la década de los 80 una empresa distribuidora de fármacos. Con los años, se sumó al listado de proveedores del IMSS y el ISSSTE; después, agregó a su perfil comercial la venta de equipo médico.

La familia también creó la Fundación Ambra para la Salud que en la década pasada fue parte del listado de organizaciones civiles y fideicomisos asistenciales que aprobó la Secretaría de Hacienda para recibir donaciones y donativos nacionales o de extranjeros.

Fármacos Especializados fue inhabilitada y multada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en junio 2019, por supuestamente entregar información falsa en un procedimiento licitatorio. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda abrió una investigación para revisar las finanzas de dicha familia.

El entonces titular de la UIF, Santiago Nieto, declaró que se detectaron transferencias de dinero a Estados Unidos, Suiza y Rumania por lo que se dio vista al Sistema de Administración Tributaria.

En el caso de Vitalmex, multada por la Comisión Federal de Competencia Económica por prácticas monopólicas, su CEO, Luisa Suárez, explicó entrevista con La Silla Rota que trabaja con los más altos estándares de calidad, que no tiene vínculo con Fármacos Especializados y que a la fecha sigue trabajando con ISSSTE, IMSS, la Defensa y hospitales privados.

SALUD A SOBRECOSTO

Una búsqueda en el portal Quién es Quién Wiki arrojo que Fármacos Especializados SA de CV obtuvo la mayor parte de contratos otorgados por el ISSSTE entre 2008 y 2019, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, por 86.6 mil millones de pesos. Fueron cerca de 20 mil contratos fueron por adjudicación directa y apenas 2 mil 155 por licitación abierta.

El último contrato fue por mil millones de pesos, para operar el abasto de medicamentos entre el 17 de diciembre de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2019, es decir, abarcó el primer año de la administración de López Obrador.

Esta asignación fue hecha en la administración de Luis Antonio Ramírez Pineda –hijo del ex gobernador de Oaxaca, Heladio Ramírez– ex titular del ISSSTE nombrado por el presidente López Obrador.

En el último año de la administración de Enrique Peña Nieto, por licitación pública, la familia Fármacos Especializados SA de CV recibió otro contrato por 981.7 millones, cuando el titular del Instituto era Florentino Castro, ex diputado federal del PRI. En 2017, otro por 964.8 millones con la administración de José Reyes Baeza, exgobernador de Chihuahua.

En un comparativo que realizó dicho portal especializado en compras públicas, detectó un sobrecosto por 221 millones en los productos que ofreció Fármacos Especializados SA de CV por medicamentos como Salmeterol, Raloxifeno, Bevacizumab y Mercaptopurina –entre otros–, que tratan el asma, la osteoporosis y cáncer respectivamente. Esto equivale a un aumento de 4.55%.

EL VÍNCULO DE VITALMEX CON EL IMSS

Otra búsqueda en dicha base de datos arrojó que, entre 2008 y 2016, Fármacos Especializados SA de CV recibió 407 contratos por el IMSS, de los cuales 313 fueron por adjudicación directa y solo 82 por licitación abierta.

En suma, significaron ventas por 5.7 mil millones de pesos. Las principales compradoras fueron el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Hospital de Especialidades número 2 Luis Donaldo Colosio en Sonora y un almacén del IMSS en la zona norte, entre otros.

Aquí también se detectó un sobrecosto de 6.74% en sus precios en la compra de balones intraaórticos, por destacar solo un caso.

El Servicio Integral de Cirugía Cardiovascular y Hemodinamia del ISSSTE también fue su cliente. En 2019, recibió contratos por 1988 millones; en 2020 por 3117 millones; y en 2021 por 1359 millones.

Su CEO, Luisa Suárez, afirmó que Vitalmex no se dedica a distribución de medicamentos como Fármacos Especializados. "No tenemos nada que ver con eso, hacemos servicios articulados manejamos equipo dispositivos médicos y otras cosas. Una de sus subsidiarias era Selecciones Médicas; ellos sí hacían lo mismo que nosotros que se llama servicios integrales o articulados". Y explicó que la cancelación de contratos a empresas monopólicas del sector salud, por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2019, no les afectó por esa razón.

Quizá la mayor afectación fue esa, el estigma sobre los servicios integrales o articulados, nos estamos enfocando en levantar esa imagen... Aquí los únicos dueños de Vitalmex, los únicos accionistas que han existido, son la familia Cervantes; y ahora, los nuevos inversionistas que es un Fondo de Nueva York que trabaja con diversos reglamentos de anticorrupción con sus subsidiarias. Vitalmex no tiene nada que ver con la familia Fayad ni con Fármacos Especializados

Subrayó que el servicio que ofrecen no es nuevo y que cuentan con 46 años de trabajo en el sector. Agregó que recién establecieron alianzas con Estados Unidos y Alemania bajo protocolos y estándares estrictos. En México, Vitalmex recién abrió un nuevo centro de labores en Tlalnepantla, Estado de México para ampliar su logística al resto del país.

Suárez aseguró que a la fecha IMSS, ISSSTE y la Defensa continúan en su listado de clientes; y aseguró que todos sus procesos de adquisición son acorde a procesos licitatorios que hacen las instituciones.

"Frente a esta salida del mercado de Fármacos Especializados, nosotros no fuimos sancionados ni inhabilitados; seguimos operando en nuestro día a día. IMSS, ISSSTE y Sedena son nuestros principales clientes federales así como algunos institutos y ahora una serie de hospitales privados. Nosotros nos llamamos Vitalmex y seguimos operando con las mismas reglas". También aseguró que los precios de sus servicios están dentro del rango del mercado y no a sobreprecio. "Cuidamos que nuestros insumos no sean reutilizables y que cuenta con las certificaciones de calidad necesarias", dijo.

Respecto al caso de la familia Pérez Fayad dijo "no tengo idea que haya pasado con ellos, se quedó un hueco muy importante en la parte de farmacología; proveían un servicio logístico indispensable que ojalá alguien llene de manera correcta en pro de los pacientes".

MÁS EMPRESAS DE LOS PÉREZ FAYAD

Pro-Inmune SA de CV recibió contratos de IMSS e ISSSTE entre 2002 y 2012 por 3.4 mil millones, la mayoría por licitación abierta. También Selecciones Médicas del Centro SA de CV que, según Quién es Quién Wiki, recibió 10.4 mil millones por 10 mil 644 contratos entre los años 2001 y 2018; aunque la mayor parte de ellos se concentró entre 2008 y 2014 en servicios al IMSS.

Una comparación de éstos arrojó un sobrecosto de 53.2% en medicamentos como Sildenafil (Viagra) y Atorvastatina (para enfermedades del corazón) entre otros.

En diciembre la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación contra el director jurídico del ISSSTE por presuntos hechos de corrupción por un doble pago de 800 millones de pesos a Selecciones Médicas del Centro SA de CV. El columnista Mario Maldonado detalló que, aunque esto ocurrió a finales de la anterior administración, el tema rebotó ahora.

LA INVESTIGACIÓN DE COFECE

El 14 de octubre de 2021, el columnista Darío Celis informó que, por su contenido, una convocatoria del ISSSTE para suministros al laboratorio de análisis clínicos parecía estar dirigida específicamente a al llamado Cartel de los Chupasangre. Y destacó que podría estar por encima de la sanción que presentó la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) a este tipo de empresas.

Ese mes publicó los resultados de una investigación que inició en 2016 y reveló que el sector farmacéutico privado estaba coludido para la compra de medicamentos; destacó que de 2017 a 2020 diversas empresas proveedoras del IMSS y el ISSSTE fueron sancionadas "variaciones atípicas en los precios de diversos medicamentos que no respondían a las condiciones de competencia en el mercado".



Cabe mencionar que entre estas empresas no se encuentran las de la familia Pérez Fayad por encontrarse inhabilitadas; no obstante, la problemática persiste con otros proveedores y las consecuencias documentadas son graves.

La Cofece concluyó que estas acciones causaron daño en las familias mexicanas de menores ingresos "quienes en 2014 gastaron aproximadamente 24 mil millones de pesos en la compra de medicamentos recetados, medicamentos sin receta y material de curación. De esta manera se estima que las conductas sancionadas provocaron un daño al bolsillo de los mexicanos de más de 2359 millones de pesos".

