Doctor que falleció en Q. Roo no se contagió en hospital: IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social informó del fallecimiento del doctor Francisco Brito Barrera por covid-19 y aseguró que no se contagió del virus durante su trabajo en el Hospital General Regional (HGR) No. 17 de Quintana Roo, ya que no laboraba en el piso de pacientes con coronavirus.

Brito Barrera era neurocirujano y tenía más de 18 años trabajando en el Seguro Social, falleció el domingo a causa del virus Sars-Cov2 a los 58 años de edad. El médico fue internado el pasado 22 de abril y su condición se agravó.

El IMSS informó que "el especialista no laboró en las áreas covid en ningún momento, por lo que la posibilidad de contagio laboral es mínima". Destacó que el especialista no formaba parte del cuerpo de médicos que están en el frente de batalla para atender a pacientes con coronavirus.

Aseguró que Brito Barrera fue diagnosticado y atendido de manera oportuna por el personal del nosocomio, asimismo, se ha dado seguimiento epidemiológico a sus contactos del trabajo, quienes hasta ahora no han presentado sintomatología respiratoria.

El Seguro Social enfatizó que "Brito Barrera era reconocido y apreciado en el gremio médico, y la población en general, por ello la representación del IMSS en Quintana Roo expresó en redes sociales sus condolencias a familiares, amigos y compañeros".

El estadoreporta hasta este lunes 85 defunciones por-19, así como 650 casos positivos, 124 sospechosos y 800 negativos. El municipio de Benito Juárez, donde se encuentra Cancún, es el que registra el mayor número de casos, con 486 personas contagiadas.