Docentes despedidos de las UBBJ trabajaban como en el Porfiriato: abogado

Los trabajadores de las Universidades del Bienestar Benito Juárez, trabajan en la indefensión laboral y como en la época del Porfiriato, afirmó Juan de Dios Hernández Monge, integrante del Movimiento de Abogados Insumisos Zapatistas, y quien acompaña legalmente a 40 de 100 maestros que han sido despedidos presuntamente de manera injustificada, de 50 sedes de las UBBJ.

"Demandamos su reinstalación, pero también el reconocimiento de la relación de trabajo y la nulidad de los convenios de trabajo que contienen clausulas lesivas y que están prohibidos por el artículo 123 de la Constitución", dijo en conferencia de prensa.

Hernández Monge aseguró que el decreto de creación de las UBBJ establece que las relaciones de trabajo se regirán por el apartado A de dicho artículo Constitucional, pero la parte patronal ha obligado a los trabajadores a firmar "contratos leoninos que implican la renuncia de derechos e incluso les prohíbe ostentarse como trabajadores de las UBBJ parta tratar de encubrir la relación laboral que existe", criticó.

También el decreto establece que en los convenios -que son los documentos formales de la relación entre trabajadores y la UBBJ, en lugar de contratos, como establece la ley- las partes se reconocen entre sí como entes autónomos e independientes, sin otra relación que la establecida en el mencionado convenio.

"Se les obliga a no ostentarse ni hacer valer ningún derecho como trabajador o dependiente de las UBBJ, en cuanto a su persona", abundó el abogado.

"Es claro que hasta los derechos más elementales les quieren arrancar. Incluso cualquier obra intelectual de cualquier docente, inmediatamente es expropiada por la patronal", agregó.

La parte patronal los trata como siervos de la gleba o como peones en el Porfiriato y se atreve a decir la directora de las UBBJ, Raquel Sosa, que las relaciones entre los trabajadores y el organismo se rigen por el Código Civil federal, como en la época del Porfiriato. Han hecho una vuelta atrás en la rueda de la historia de 100 años para dejar a estos trabajadores en la total indefensión y ahora son despedidos

SOSA LES PROMETIÓ BASIFICACIÓN, PERO INCUMPLE

De acuerdo con un comunicado leído por Linda Marín, una de las docentes despedidas e integrante de la Asamblea de Trabajadores de las UBBJ, alrededor de 100 maestros han sido despedidos de manera injustificada de 50 sedes distintas.

Explicó que los despidos comenzaron desde abril de este año y además de las cuatro demandas grupales, también ha habido demandas individuales y lo que se han encontrado es con maltrato.

"Ante tal arbitrariedad decidimos emprender un proceso legal por el reconocimiento a nuestros derechos y la reinstalación en nuestros puestos de trabajos", dijo la docente, quien fue fundadora de la sede Xaltocan, en Tlaxcala y en julio pasado fue despedida sin que le dieran una razón.

Marín explicó la contradicción de que las UBBJ -la apuesta educativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar educación las zonas marginadas del país- no respete los derechos laborales de los docentes, y no garantice un empleo digno en órganos de gobierno para ellos.

Ante esta situación de violencia laboral y despidos injustificados y dado que tenemos los perfiles académicos necesarios y acorde con las mallas curriculares de las licenciaturas de cada sede, nos hemos preguntado cuáles son las razones reales de nuestro despido porque no se cuenta con un proceso de basificación o relación laboral con trabajadores

Recordó que una de las promesas de Sosa fue la de basificarlos, e incluso así lo plasmó en un documento.

"En 2019 Sosa pidió con una carta que siguiéramos apoyando a la universidad. ´A ustedes les pido que tengan un poco de paciencia para que los contratos estén en el marco del nuevo organismo con todas las prestaciones y que sigamos juntos en este trabajo que ha significado la mayor madurez", les escribió, pero nunca hubo contratos.

MIL ALUMNOS AFECTADOS

Flor Angélica Enríquez, de la sede de Ixtepec, Oaxaca, también estuvo presente y explicó que han sido unos mil alumnos los afectados, en las 50 sedes donde ocurrieron los ceses.

"Con nuestros despidos se quedaron sin docentes en muchas materias, no solo es nuestra afectación sino a la base estudiantil, a escuelas en formación que se están creando ahora y que ya sufren ese golpe bajo de parte de su administración".

SERÁ LO MISMO

Otro docente que acudió a la conferencia de prensa, realizada en Cencos, fue Julio Onofre Solano, de la sede de Xochistlahuaca, Guerrero, una de las regiones más pobres del país. El maestro dijo que otra promesa incumplida fue que se les iba a dar becas a todos los estudiantes, incluso a personas de más de 30 años, pero ya se las están quitando.

También criticó que, con los despidos, muchos de los fundadores o de personas originarias de lugares cercanos a las sedes, se les sustituye con personas de afuera que no conoce el contexto local.

"Las carreras que están se volverán convencionales y serán lo mismo", alertó.

Aunque se asumió como simpatizante de la 4T, pidió tomar cartas en el asunto. "Quiero pensar que el presidente no sabe y le recordamos que tome cartas en el asunto y que voltee a ver las UBBJ y a las comunidades no las pueden operar desde las oficinas centrales".

Consideró que con los despidos se incumple uno de los mandatos de la cuarta transformación de ´no robar, no mentir y traicionar´.

"Aquí se miente, cuando nos contrataron nos dijeron cosas diferentes, a los jóvenes les dijeron cosas diferentes, hasta nos dijeron que éramos los mejores soldados para los jóvenes y hoy es lo contrario".

OFENDIDO

Otro maestro despedido que asistió a la conferencia fue Miguel Ángel Hueso, de la sede De Tomatlán, Jalisco, quien se dijo ofendido por el trato que les han dado, ya que en un audio se escucha a Raquel Sosa que dice que en las UBBJ no hay lugar para los perfiles neoliberales.

"Yo me siento ofendido cuando me dicen que por neoliberal no cumplí el perfil o no le eché ganas, es una ofensa para mí. He vivido para dar lo que soñé. Viene esto de que somos neoliberales y por eso te vas", expresó.

Lamentó que con los despidos se dañe a las escuelas y mencionó que en el caso de Tomatlán hay 5 grupos, por los despidos se quedaron dos maestros, quienes atienden 25 clases. "Esto se llama joder, hoy una, del DF está enferma, su familia tuvo un problema, no es la causa total, pero eso tiene que ver".

También planteó que, si ellos como docentes carecen de bienestar, no pueden esperar que los alumnos lo tengan.

41 POR CIENTO DE LOS DESPEDIDOS HABÍA CAMBIADO DE RESIDENCIA

Otro de los docentes que fue despedido y acudió fue Mario Juárez, de la sede de Tlalpan, en la Ciudad de México. Informó que elaboraron una encuesta entre los compañeros despedidos que arrojó los siguientes resultados.

El 86 por ciento de despedidos son docentes, 7 por ciento asistentes y 1 por ciento coordinadores de sede.

Respecto a los perfiles, 52 por ciento tienen maestrías, 14 por ciento doctorado, 7 por ciento posdoctorados, y 6.1 por ciento pertenece al Sistema Nacional de Investigadores.

Un dato que destacó es que 41 por ciento de los despedidos cambio lugar de residencia para irse a trabajar a las universidades. Las entidades más afectadas por los despidos son Oaxaca, Michoacán, Ciudad de México y Zacatecas.

"Inicialmente por el proyecto educativo, así como por afinidades personales nos hemos sentido cercanos a la 4T y nos llama la atención la contradicción de que el presidente habla de que la era neoliberal se acabó, pero los convenios que nos hacían firmar representan la era neoliberal en pleno, no somos reconocidos como trabajadores, no tenemos derechos, pese a la reforma al outsourcing".

CONTEXTO

Uno de los casos más sonados fue el despido de Salvador Medina, coordinador de la sede de Calvillo, quien el 19 de octubre fue despedido, por exponer a los medios de comunicación la problemática de los despidos y de pagos atrasados a los maestros.

Ahí, el 6 de septiembre los docentes de Calvillo se declararon en huelga activa y colocaron banderas rojinegras, debido a que les recortaron su pago por las horas trabajadas en agosto, y la situación prevaleció hasta este 18 de octubre, cuando le avisaron a Medina de su despido.

En julio pasado maestros de diferentes sedes fueron despedidos, y algunos denunciaron que los pagos les llegaban atrasados, que nunca trabajaron bajo contrato y que carecen de prestaciones laborales, y que, para recibir el pago de la última quincena, debieron firmar de manera condicionada un convenio, como outsourcing, una práctica que en el discurso el gobierno federal busca combatir.

Una de las despedidas fue Iliana Martínez, que trabajaba en Calvillo y grabó el momento en que Sosa decía en una reunión que no había lugar para maestros con carreras de psicología o pedagogía de medios de comunicación, porque se trataba de carreras "neoliberales".

Aunque a fines de agosto durante una mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la situación, su respuesta fue que la desconocía, pero descartó que se despidiera a trabajadores y defendió a Sosa.

El 11 de septiembre la profesora Alma Felicitas Zataráin Pérez, quien fue despedida de la sede Cosalá, en Sinaloa, entregó una carta al presidente durante su gira por Culiacán. Ella fue despedida el 31 de julio de este año.

"Los que lleguen ahora, van a tener que hacerle como con el mito de Penélope: ya habíamos tejido nosotros y ellos van a tener que empezar de nuevo", dijo en entrevista con La Silla Rota, publicada el 20 de septiembre.

MJP