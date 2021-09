Docentes de Universidad del Bienestar se declaran en huelga; les rebajaron pagos

Docentes de la Universidad del Bienestar Benito Juárez García (UBBJ), con sede en Calvillo, Aguascalientes, se declararon en huelga activa, luego de que durante la segunda quincena de agosto la Dirección de la UBBJG les pagó menos horas de las trabajadas, y no se los devolverán. La mañana de este 6 de septiembre, afuera del plantel, los docentes pusieron una bandera rojinegra.

"Los trabajos y clases no se interrumpen, portamos un brazalete de manera simbólica, quizá vayan a acabar nuestros convenios y a ver cómo le hacemos, al no haber pago se nos pone difícil", dijo a La Silla Rota el coordinador académico de Ingeniería Ambiental para la Sustentabilidad de la Unidad Calvillo, Salvador Martín Medina Torres.

"Tres de mis docentes son foráneos, uno es de la ciudad de México, otro de León, Guanajuato y uno más de Guadalupe, Zacatecas. Yo soy el único local, entonces imagínese todo cuanto dejaron atrás por estas cosas", expresó, preocupado por sus compañeros.

LA CARTA

Medina Torres, como coordinador del plantel, envió la semana pasada un escrito al director académico del Organismo Coordinador de las Universidades del Bienestar Benito Juárez García, Héctor Leonardo Martínez Torres, para exponer lo que hasta ese momento consideraba un error por el descuento de mil 200 pesos aplicado al personal de la sede en la pasada quincena y, además, la solicitud de contar con un docente más.

"En espera de vernos favorecidos con un refuerzo docente más, sin que ello vaya en detrimento de la remuneración del personal docente actual", escribió Medina Torres, de acuerdo con un documento en poder de La Silla Rota.

LA RESPUESTA

La respuesta llegó este domingo 5 de septiembre por parte de la directora de la Universidad, Raquel Sosa, quien amenazó con la posibilidad de analizar la posición académica de Medina Torres.

"Salvador: lo que me parece injusto e improcedente es que, después de tantos ciclos escolares en que has aceptado, firmado y recibido los recursos correspondientes al esquema de servicios educativos que tenemos en UBBJ, señales que ha habido descuentos a docentes que supuestamente cumplieron con 35 horas semanales, siendo que eso NO ESTÁ AUTORIZADO PARA NINGUNA SEDE (las mayúsculas son del original).

"De acuerdo con la nueva asignación de horarios, a la sede de Calvillo, que apenas tiene 108 estudiantes, le corresponden 5, no 6, incluyendo el coordinador, y solo por 32 horas semanales", responde Sosa, que aprovecha para reclamar que en el plantel citado no se aplique el modelo educativo Kaleidoscopio (sic.), el cual plantea mezclar a alumnos de diversos grados en un solo salón, de acuerdo con Medina.

"Tengo claro también que no han aplicado para nada el esquema Kaleidoscopio (sic.), y comprendo que sigue habiendo problemas porque no se renovó el convenio a una asistente académica que se incluyó sin autorización, y como tú de una formación profesional ajena a la carrera en que han colaborado. Tal vez sea buen momento para llevar a cabo una transición en la coordinación. Veremos los detalles mañana. Saludos, Raquel Sosa".

DOCUMENTO DESMIENTE A SOSA

Sin embargo, Medina mostró un documento, del 27 de agosto, firmado por la propia Sosa, llamado Bolsa de horas del OCUBBJG, donde se ve que sí había autorización para las 35 horas semanales por docente en la sede de Calvillo.

Medina es de formación académica médico veterinario zootecnista. Respecto a la asistente académica a quien no se renovó el convenio de trabajo, se refiere a Iliana Martínez, a quien se le despidió sin ninguna explicación.

La Silla Rota publicó este 6 de septiembre que desde la segunda quincena de julio de este año ha habido una serie de despidos de las universidades Benito Juárez, sin explicaciones, y que además docentes se han quejado de que trabajaron en precariedad laboral, ya que carecían de seguridad social y recibían sus pagos con retrasos.

Además, hay audios donde la directora expone que hay formaciones académicas que no tienen cabida en el proyecto, como son los pedagogos, psicólogos y comunicólogos.

