"Dislexia mental", causa de mis equivocaciones: Sergio Mayer

El presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, Sergio Mayer, confesó que las confusiones que ha tenido son por una "dislexia mental", y que las críticas lo tienen sin cuidado.

Durante la alfombra roja de la obra "Entre Mujeres", donde actúa su esposa Isabela Camil, Mayer dijo que sus errores "no le hacen daño a nadie, me critican porque a mí no me pueden encontrar que soy corrupto", de acuerdo a El Siglo de Torreón.

(Las críticas) Me tiene sin cuidado porque esa dislexia con las palabras me pasa incluso con mis compañeros", señaló Sergio Mayer.

Sin embargo, confesó, lo que sí le molesta es que la cobertura mediática le esté dando más importancia a sus equivocaciones, como confundir cascadas con cataratas o bibliotecas con librerías, que a sus logros en la Cámara.

No pasa nada y si quieren ponerme en las noticias porque confundo de verdad no me importa, mientras esté haciendo mi trabajo. En menos de tres meses la Comisión de Cultura y Cinematografía hemos logrado avances maravillosos, logré que para el presupuesto tuviéramos un incremento de 500 millones de pesos, pero eso nadie lo habla, todos se fijan si dije 'cataratas por cascadas', nadie dice que conseguí 500 millones más a la cultura, pero somos así los mexicanos", agregó.

