Diseña AMLO plan de emergencia ante reforma fiscal de EU

El aspirante presidencial reclamó a la administración de Enrique Peña Nieto que aún no tenga un plan para dar respuesta en este mismo momento

Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial por Morena, dio a conocer este viernes que prepara, junto a un equipo, un plan de emergencia para que México no sea sorprendido por los efectos de la reforma fiscal recién aprobada en Estados Unidos.

"Nosotros tenemos que hacer lo que convenga a la nación (...) se necesitan modificaciones al marco jurídico fiscal se van a hacer esas modificaciones, con el propósito de no afectar a inversionistas, para competir, que no haya fuga de inversiones y que los empresarios tengan condiciones de igualdad en cuanto al pago de impuestos esto con relación a Estados Unidos", mencionó el aspirante presidencial.

Indicó que dentro de su Proyecto de Desarrollo 2018-2024 prevé bajar a la mitad el IVA en toda la frontera, mientras que se homologará el cobro del impuesto al consumo.

"En la frontera ya nosotros teníamos contemplado, en toda la franja fronteriza, que queremos que sea una zona franca, reducir el impuesto al consumo a la mitad, y lo mismo en el caso del Impuesto Sobre la Renta, reducir en esa franca el Impuesto Sobre la Renta al 20 por ciento en todo lo que es la franja fronteriza, en los tres mil 180 kilómetros que tenemos de frontera con Estados Unidos", indicó.

Alertó que empresarios mexicanos ha mostrado preocupación ante el aval conseguido por la reforma fiscal del presidente Donald Trump, ya que carecerán de condiciones equitativas o una competencia leal si en México se mantienen impuestos altos.

Reclamó a la administración de Enrique Peña Nieto que aún no tenga un plan para dar respuesta en este mismo momento.

"Trump se fue de largo y ya no toma en cuenta para nada la opinión del gobierno mexicano, hacen lo que quieren, pero van a cambiar las cosas, va a haber una relación distinta, vamos a procurar que siempre sea una relación de amistad, de cooperación, pero no de subordinación, no vamos nosotros a estar dependiendo de ningún gobierno extranjero", lanzó.

