Discrepa UNAM de AMLO sobre manejo de residentes durante covid

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destacó que fueron miles los universitarios que colaboraron para hacer frente a la pandemia de covid y que fue la autoridad sanitaria la que pidió que se suspendiera el apoyo de los médicos en formación, quienes se incorporaron paulatinamente.

“Testimonios de lo anterior hay muchos. Fueron miles los universitarios y universitarias que en la crisis sanitaria se entregaron con pasión. Sirvan estos datos y esta aclaración para que la sociedad esté debidamente informada sobre el quehacer académico y el compromiso de la Universidad Nacional Autónoma de México”, destacó la Máxima Casa de Estudios.

Señaló que cerca de 15 mil médicos residentes y mil 500 pasantes de medicina estuvieron presentes durante la pandemia causada por el virus Sars-CoV2, con profesionalismo y empatía, a pesar de las jornadas extenuantes.

Resaltó que fue la autoridad sanitaria la que, con fecha 19 de marzo del 2020, en su oficio DGCES.DG-037-2020, suspendió todas las actividades de los ciclos clínicos de pregrado solicitando a los directores de Hospitales y Jurisdicciones sanitarias que los estudiantes no acudieran a las instituciones de salud.

La UNAM señaló que también se impidió el acceso a los internos de pregrado en los hospitales del primer y segundo nivel de atención, por lo que “la Universidad atendió a estas medidas que instruyó la autoridad sanitaria y por considerarlas pertinentes para contener contagios y proteger la salud”.

Detalló que los estudiantes de pregrado se han integrado paulatinamente, desde el último cuatrimestre de 2021, a sus actividades hospitalarias en la medida en que las autoridades de las instituciones de salud lo han permitido.

La UNAM explicó que los pasantes del servicio social que se encontraban en unidades hospitalarias, por instrucciones de la autoridad sanitaria, fueron trasladados a centros de salud, mientras que los pasantes que se encontraban en áreas rurales permanecieron en estas zonas, afrontando las carencias y los efectos de la pandemia en la población rural marginada.

Asimismo, la Máxima Casa de Estudios informó que los universitarios colaboraron en otras tareas como la operación médica de la Unidad Temporal Covid-19, de Citibanamex; a través de la iniciativa “Juntos por la salud” y que médicos de la UNAM capacitaron a más de 21 mil personas sobre prevención y atención de covid.

Recordó que fueron adquiridos y distribuidos 4 mil 700 respiradores y entregados 1.3 millones de kits en 300 hospitales del país, así como 2.6 millones de cubrebocas. Añadió que conjuntamente con Fundación UNAM se hizo entrega de más de 800 mil kits a profesionales de la salud de instituciones públicas de toda la república.

Destacó que “se capacitó a mil 133 estudiantes y académicos de las carreras de Medicina, Enfermería y Odontología para sumarse, en caso necesario, a la Campaña Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2. Sus servicios no fueron requeridos, dada la gran movilización que para el efecto realizó el Estado”.

RECLAMOS DEL PRESIDENTE

El presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó este lunes que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) mandó a sus casas a los estudiantes de medicina en lugar de enviarlos a ayudar en la atención contra la pandemia de covid; sin embargo, hay documentos que muestran que fue el gobierno el que decidió que se suspendieran las actividades de los médicos en formación.

Asimismo, la asociación de Mujeres en Medicina desaprobó las críticas del presidente y señaló que los médicos a los que se refirió fueron los que evitaron que hubiera una catástrofe en el Sector Salud.

El anunció de la contratación de 500 médicos cubanos para laborar en México generó un choque entre el gobierno y el gremio de salud, que considera que no se le valora y que no se les brindan las condiciones adecuadas para realizar su labor. Sin embargo, federaciones y asociaciones médicas han señalado que en el país hay suficientes médicos y especialistas y que no es necesario traer más de otras naciones.

En medio de este debate, el presidente declaró en la conferencia matutina de este lunes que en la pandemia de covid no todas las instituciones se sumaron para hacer frente al virus y reforzar la atención.

“Claro, no puedo generalizar, más cuando los médicos, las enfermeras, la mayoría arriesgó la vida en la pandemia, hicieron algo extraordinario. Ah, pero hay una élite que tiene un pensamiento retrógrada.

“Es como el caso, con todo respeto, de mi alma mater, de la UNAM, y como yo siempre digo lo que pienso, no me voy a callar, a reclamarles de que enfrentamos la pandemia y, en vez de convocar a todos los médicos estudiantes a enfrentarla, a ayudar, se fueron a sus casas. Eso no deben hacer las universidades, ni públicas ni privadas, pero mucho menos las públicas y mucho menos la UNAM, pero entiendo”, criticó López Obrador.

Salud decidió enviar a sus casas a médicos en formación

LA 4T MANDÓ A CASA A MÉDICOS EN FORMACIÓN

Sin embargo, documentos oficiales en manos de La Silla Rota muestran que fue el gobierno el que decidió que los médicos en formación no apoyaran en la atención contra covid.

“A partir del lunes 23 de marzo de 2020 y hasta nuevo aviso, quedarán suspendidas las actividades académicas en los campos clínicos para los estudiantes en las áreas de salud que cursan ciclos clínicos o realizan prácticas profesionales”, fue la instrucción en un comunicado que emitió la Secretaría de Salud al inicio de la pandemia.

Asimismo, señaló que al momento en que comenzara la Fase 2 de dispersión comunitaria, los médicos internos de pregrado no debían estar en áreas covid, los pasantes de servicio social debian ser capacitados para colaborar en la atención de covid, mientras que los médicos residentes debían continuar con sus prácticas clínicas según el programa, hasta que México llegara a Fase 3 de la pandemia.

En otro oficio emitido por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa), el 19 de marzo de 2020, se dio la instrucción de que “a partir del 20 de marzo y hasta nuevo aviso” las actividades de los médicos internos de pregrado quedaban suspendidas, los pasantes de servicio social de medicina y enfermería no debían realizar actividades en áreas covid y que los médicos residentes continuarían su formación de acuerdo con el programa.

MUJERES EN MEDICINA DESAPRUEBA DICHOS DE AMLO

Al respecto, la Asociación de Mujeres en Medicina emitió un pronunciamiento en el que desaprobó los dichos del presidente López Obrador sobre la falta de apoyo de algunos sectores del gremio médico durante la pandemia de covid.

“Desaprobamos categóricamente las insultantes declaraciones del señor @lopezobrador_ al referirse a nuestro gremio médico. Los médicos a los que usted se refiere son quienes contuvieron la catástrofe en @SSalud_mx provocada por la pandemia y las ineficientes decisiones.

“México no necesita de mayor polarización ni ofensas. Lo que requiere es un trabajo conjunto, respetuoso, que dé como resultado el cubrir las grandes necesidades que existen en @SSalud_mx somos muchos los médicos y médicas que buscamos lo mejor diariamente. @HLGatell respeto”, enfatizó la asociación de Mujeres en Medicina a través de su cuenta de Twitter.