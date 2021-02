Directores de institutos lanzan SOS para no ir a la “guerra sin fusil”

Directores de los Institutos Nacionales de Enfermedades Respiratorias, de Ciencias Médicas y Nutrición, y de Cardiología se unieron a las voces de médicos y de todo el personal de salud de México para recaudar fondos para poder comprar el equipo de protección personal que requieren para atender a pacientes con covid-19 sin exponerse a contagios.

ConVida por México lanzó esta campaña para convocar a la población a donar en apoyo a los trabajadores de salud del país. Para los médicos, el coronavirus es como la Tercera Guerra Mundial y están dispuestos a salir a luchar; sin embargo, hacen un llamado a que no los envíen a la guerra sin fusil.

“La sensación que te da es de miedo y de incertidumbre, entonces contar con equipo de protección es indispensable, no podemos atender pacientes si no estamos seguros nosotros de que vamos a prevenir el contagio. Esto más allá de nuestra salud es la salud de todos, un médico que se enferma no puede atender a más pacientes”, destacó uno de los médicos que participó en el video de la campaña.

"Esto apenas comienza, las próximas semanas serán vitales". Médicos mexicanos piden ayuda para poder combatir la pandemia de covid-19 en el país pic.twitter.com/lba4sUKkkI — La Silla Rota (@lasillarota) April 15, 2020

LA SILLA ROTA consultó a algunos de los directores y médicos que participan en los videos de la campaña, los cuales fueron proporcionados a este medio por su realizador, Alex Reider.

Jorge Gaspar Hernández, director General del Instituto Nacional de Cardiología, dijo que México no es inmune a la pandemia ni a los riesgos que conlleva, por lo que en estos institutos corren el riesgo de presentar saturación de su capacidad hospitalaria y de personal sanitario para atender a estos pacientes.

#Ahora ”No podemos ir a la guerra sin fusil”, claman directores y médicos de los Institutos Nacionales de Cardiología, de Enfermedades Respiratorias y de Ciencias Médicas y Nutrición, quienes lanzan campaña para conseguir equipo de protección personal para hacer frente al virus pic.twitter.com/6RKfgJdHJJ — La Silla Rota (@lasillarota) April 15, 2020

“Existe una escasez mundial de lo requerido para atender a estos pacientes, tanto instalaciones físicas como personal, equipos como ventiladores y en particular los equipos de protección personal”, enfatizó Gaspar Hernández.

El personal de Salud de estos institutos que se han convertido en “hospitales covid” hace el llamado a la población a apoyarlos para que puedan contar con cubrebocas, goggles, caretas, mascarillas, batas desechables y guantes estériles, que son los recursos que necesitan para protegerse y evitar contagios.

ConVida por México es una organización sin fines de lucro que se creó para apoyar a los hospitales públicos con materiales del equipo de protección durante esta lucha contra el covid-19. El dinero recaudado por las donaciones es utilizado para adquirir estos insumos que necesita el personal que está en la primera línea de batalla.

La organización señaló que en los hospitales públicos de nuestro país habrá mucha necesidad de equipo médico esencial para proteger a los trabajadores, por eso surgió la idea que dotarlos de los insumos que requieren a través de donativos, que se pueden hacer en la página moneypool y en una cuenta de Banorte.

Magdalena Madero, jefa del departamento de Nefrología del Instituto Nacional de Cardiología, señaló que uno de los riesgos que menos se toma en cuenta es el peligro de contagio del personal de salud, “esto es porque no tenemos equipo de protección personal suficiente ni aquí en ningún lugar del mundo”

Relató que un médico en España decía que esta pandemia es como la Tercera Guerra Mundial, “le tocó al personal de salud luchar y estamos con toda la disposición de hacerlo, tenemos la vocación, pero tenemos que estar protegidos, no podemos ir a la guerra sin fusil”.

A esto se suma que el personal de salud que hay tampoco es suficiente en los hospitales y más al tomar en cuenta que entre el 15% y el 30% van a tener que irse a su casa por enfermedad o que tendrán que ser atendidos como pacientes, lo que deja al Sector Salud con menos gente para esta lucha.

Jorge Salas Hernández , director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, recordó que la pandemia de coronavirus tiene particularidades que la hacen un problema de salud grave para todo el mundo, y el personal de salud que se dedicará a atender a los pacientes están expuestos a un alto riesgo debido a que el virus Sars-CoV2 es muy contagioso.

“Estamos enfrentando una pandemia que tiene características muy especiales”, enfatizó David Kershenobich, director General del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”.

Los médicos de estas instituciones de alta especialidad señalaron que los insumos que requieren como parte del equipo de protección personal son escasos y costosos, pero son muy importantes para preservar su salud en estos momentos de la emergencia sanitaria, ya que ellos están en contacto con las personas contagiadas y estos materiales son su única medida de resguardarse al máximo posible.

En el video de la campaña, uno de los médicos enfatizó que si cuentan con todo lo necesario para estar seguros y hacer su trabajo, “los pacientes que empiezan a llegar ahora, podremos cambiar sus destinos”.

LA SILLA ROTA publicó el pasado 29 de marzo las historias de médicos y enfermeras de diversos hospitales de la república, quienes denunciaron que se les estaba enviando a la guerra y sin fusil, ya que no contaban con el equipo de protección necesario y asún así tenían que atender a los pacientes de covid-19.

Algunos de ellos tuvieron que comprar sus propios materiales para protegerse, mientras que otros se las han ingeniado para elaborar caretas y otras piezas con los materiales que tienen a la mano, como botellas de plástico.

Las autoridades de la Secretaría de Salud han informado que ya se cuenta con algunos de estos insumos que forman parte del equipo de protección, como las mascarillas N95, cubrebocas, guantes y gel. Estos materiales han llegado al país en dos embarques provenientes de China.

Realizador ve a médicos emocionados y con vocación

Alex Reider fue quien realizó el video de la campaña en apoyo a ConVida Por México, que lo buscó para ayudar a los institutos que se convirtieron en “hospitales covid”. Él ingresó el jueves pasado a estos hospitales de alta especialidad para grabar y conoció de primera mano la situación.

Al hablar de los videos, destacó que “es muy neutral, yo lo que trato siempre de hacer es la perspectiva de cómo es, tenemos unos súper doctores, tenemos unos súper institutos, tenemos todo. Sí es real qué hay escasez en el equipo, no es un tema de México, es un tema mundial que nos agarró entre sorpresa y no, pero también te das cuenta con esto que los sistemas de salud de todo el mundo no aguantan y el de México no es el caso”.

Relató que cuando fue a firmar a Cardiología, que en ese momento todavía no era “hospital covid”, contaban con mil mascarillas N95, mientras que necesitan 11 mil a la semana, por eso el llamado a obtener recursos para comprar más.

“Es un poco decirle a la sociedad pues órale, si ves escasez, agarrénse como puedan y ayúdennos, y al gobierno también una llamada a decir pues échanos la mano”, dijo Reider.

Expresó que incluso notó a los doctores emocionados porque es su chamba y como ellos lo dicen en el video, tienen la vocación y están preparados pero necesitan protección para estar al 100%. El objetivo de la campaña es que puedan contar con insumos para los próximos tres meses, por lo menos, ya que es el tiempo que se estima que estarán recibiendo a personas con covid-19.

