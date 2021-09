Directora de las Universidades del Bienestar amenaza con cambiar a maestros

La mañana de este 20 de septiembre, la directora de las Universidades del Bienestar Benito Juárez, Raquel Sosa acudió a la sede de Calvillo, Aguascalientes, para conocer la problemática que ahí se vive, ya que desde hace dos semanas los docentes se encuentran en huelga activa, debido al cese de la asesora académica y al descuento que desde la segunda quincena de agosto han recibido en sus sueldos, aunque han trabajado las mismas horas.

Aunque el coordinador académico Salvador Medina y los docentes de Calvillo tenían la esperanza de que Sosa les explicara las causas del descuento, así como del despido su compañera, Iliana Martínez, lo que recibieron a cambio fue la amenaza de que podrían ser sustituidos.

"Podemos considerarnos amenazados de despido, dijo ´vamos a renovar la planta docente´. Eso nos pareció grave y dejó entrever que no sabe porque se estableció la carrera de ingeniería ambiental en esta sede, pero dando a entender que podría cambiarla, lo cual no sería justo dado que tenemos 5 generaciones, una ya está en la recta final a punto de egresar, no creo que sería lo más adecuado", dijo Medina a La Silla Rota.

Sosa explicó ante los alumnos lo que son las universidades, y se negó a escuchar a los docentes, así como a responder sobre el descuento en sus sueldos, de acuerdo con Medina.

Ella tomó la palabra. En vez de venir a conversar sobre los problemas fundamentales, se concretó a hacer una explicación a detalle de lo que es el modelo educativo, de la carrera, defendiendo un modelo educativo diseñado por ellos y a decir que el número de docente es de 1 por cada 32 estudiantes sin importarle el número de grupos a atender

Medina explicó que al final se le pidió espacio para que el personal docente expusiera sus inquietudes, ya fuera a solas o frente a los estudiantes, pero ella se retiró sin dar espacio.

"Sus últimas palabras fueron ´van a saber de nosotros´ y por eso yo la hago responsable de lo que nos pase a mí y a los docentes", expresó Medina.

En unos videos compartidos por la comunidad de la sede, se ve que Sosa se retira molesta, que expresa que ya había estado varias horas. Antes de entrar a su auto, le pidieron explicaciones sobre el descuento del sueldo, y ella no respondió, aunque movió la cabeza en señal de reprobación.

Algunas personas comentan "qué vergüenza, qué vergüenza" y cuando el auto se va, le aplauden.

Medina dijo a La Silla Rota que la exposición de Sosa fue más con los estudiantes que con los docentes, ya que ella así lo dispuso. Incluso dijo que él ya no pudo escuchar toda la plática con los alumnos, debido a que llegó un pedido de mobiliario y debió salir a recibirlo y a ayudar a descargarlo, por lo que pidió permiso, y la respuesta de ella fue "usted puede ir a donde quiera".

Si hubo participaciones sobre todo de estudiantes, pero sin respuesta. Al final se le pidió un espacio para el personal docente, ya fuera a solas o con los estudiantes, pero ella se retiró sin aceptar

Medina aseguró que los estudiantes le pidieron a la directora de las UBBJ que no quitara a los profesores, sino que mande más. Ella se quejó de que el personal docente ha hecho uso indebido de los medios de comunicación.

Pero el coordinador recordó que ellos han buscado dialogo de manera directa y tener acercamiento con ella, "cosa que nunca se dio, pareciera que se indignó más en ver una bandera de huelga que atender los asuntos de urgente intervención".

Sosa se quejó de que la están desconociendo y ella dijo que a su vez los desconoce.

Si ella no nos atiende entonces vamos a ir al siguiente nivel jerárquico y si es necesario que lleguemos a ese extremo, ir a la ciudad si es necesario vamos a ver al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya nos sentimos vulnerables, amenazados, incluso, no sabemos hasta dónde pueda llegar una represalia, temo que sea más allá de un solo despido, a ver si no van por otra cosa

Las Universidades Benito Juárez son una de las promesas de campaña del presidente, para llevar educación superior a las zonas más marginadas del país. El primer mandatario ya fue cuestionado sobre los despidos, el 3 de septiembre. Aunque dijo no tener información al respecto, también expresó que no se despide a nadie, y respaldó a Sosa, al decir que es incapaz de cometer una injusticia.

Medina fue consultado sobre la carta que la maestra Alma Zataráin de la sede de Cosalá, Sinaloa, entregó el 11 de septiembre al presidente, donde plantea la situación de despidos, ya que ella hasta se mudó a Cosalá para dar clases, fue despedida en julio de este año.

"Es una muestra del miedo que impera y el desencanto, cuando aplicamos en la primera convocatoria se nos pintó un escenario diferente. Es ver como hubo personas que dejaron todo para irse a donde aplicaron, a iniciar algo desde cero, sin más bagaje que las ganas de trabajar y ahora resulta que por cuestiones de formación profesional, nosotros creemos por cuestiones ideológicas de no compartir su forma de pensar, hace una depuración, como purga de Stalin", comparó.

CUESTIONAN KALEIDOSCOPIO

De acuerdo con un boletín emitido por la comunidad de Calvillo, Sosa también explicó el modelo Kaleidoscopio, que consiste en dividir las clases en tres espacios: aula, punto de encuentro virtual y campo.

Los estudiantes cuestionaron dicho modelo, ya que no todos tienen acceso a una computadora, y expusieron el caso de una compañera que tiene 3 hijos en edad escolar, por lo que comparte con ellos su celular, y no puede tomar todas las clases a distancia.

El 11 de septiembre los docentes de la sede de Calvillo firmaron un manifiesto en que piden ser tratados de manera respetuosa, contar con contratos apegados a la ley, con respeto al número de horas trabajadas, acabar con el sistema de outsourcing bajo el cual trabajan, detener los despidos, reinstalación inmediata de las personas cesadas, y refuerzos docentes en las sedes educativas.

Otra petición es la terminación de las conferencias semanales entre la directora Raquel Sosa y los coordinadores académicos, "por ineficaces, ineficientes, con dialogo limitado, ausente y con un discurso unilateral y que sólo ha servido de medio para denostar, descalificar y amedrentar al personal académico, proferir amenazas veladas y dando por resultado el actual clima de miedo e incertidumbre académica y laboral".

De acuerdo con la Asamblea de Trabajadores de las Universidades del Bienestar Benito Juárez, los despidos que iniciaron en la segunda quincena de julio han continuado y en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, los docentes que quedan, están en la incertidumbre de si se les pagaran las horas completas que han trabajado y si serán recontratados.

Según la asamblea, habría alrededor de 150 docentes despedidos en las 140 sedes de las UBBJ desde la segunda quincena de julio.

