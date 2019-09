Diputados y senadores rinden homenaje a Francisco Toledo tras su deceso

Las cámaras de Diputados y de Senadores rindieron un homenaje al artista oaxaqueño Francisco Toledo, fallecido el pasado 5 de septiembre y legisladores lo candidatearon para recibir tanto la medalla Eduardo Neri y la Belisario Domínguez.

En ambas cámaras se guardó un minuto de silencio.

En San Lázaro, se pidió que la Cámara de Diputados otorgue al artista fallecido a los 79 años el máximo galardón que entrega, la medalla Eduardo Neri.

En el homenaje en la Cámara de Diputados, la diputada perredista Abril Alcalá dijo que México ha perdido a uno de los más grandes artistas plásticos comprometido con la promoción y conservación del medio ambiente.

En el Senado, la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández, pidió también dedicar un minuto de aplausos para el creador, luego de destacar su apoyo a los artistas jóvenes, sobre todo de Oaxaca, para abrirles camino en el mundo de la expresión artística.

Fernández también destacó que Toledo puso su talento al servicio de México para visibilizar y defender los derechos de los pueblos indígenas y el respeto al medio ambiente.

El senador independiente Emilio Álcarez Icaza expuso que Toledo utilizó el dinero obtenido por su obra para fundar instituciones en Oaxaca, y destacó su participación en asuntos políticos.

"Toledo es la expresión más auténtica de la rebeldía indígena", dijo la senadora Verónica Delgadillo, de Movimiento Ciudadano, "Lo recordamos como un mexicano chingón".

En su intervención, el senador oaxaqueño Salvador Jara candidateó a Toledo a la medalla Belisario Domínguez.

"Este Senado ya tiene un serio candidato para conceder la medalla Belisario Domínguez", dijo en tribuna.

"Tu humildad irritó a los poderosos, a los que gozaban de lujos y excesos, al igual que a las grandes empresas que le pusieron precio a nuestro legado cultural", aseveró.

Durante las sesiones, legisladores se pronunciaron porque Toledo sea considerado para recibir la medalla Belisario Domínguez que entrega la Cámara de Senadores.

Este lunes, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, dio a conocer, durante su recorrido por la ofrenda artística, que se hará un homenaje nacional al juchiteco, en el que participarán todas las áreas de gobierno y los estados de la República.

"El homenaje a Francisco Toledo será nacional, una retrospectiva que abarque toda su obra", afirmó la titular de la Secretaría de Cultura y agregó: algunos críticos piensan que la gráfica es un arte menor, pero él hizo de esta disciplina una de las más grandes.

"Toledo era un artesano del arte con sus manos y con todos los materiales que usó. Vamos a hacer un homenaje que sea una retrospectiva de su trabajo, no solo en gráfica, sino que abarque otras técnicas", dijo y adelantó que se realizará en el Palacio de Bellas Artes, "con la participación de todas las áreas del gobierno y todos los estados, porque no hay ninguno que no esté dolido, que no esté sintiendo la partida del maestro. Todos tienen algo que mostrar, tienen algo para honrar a Toledo".

AJ