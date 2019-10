Diputados y diputadas PAN, PRD, PRI y MC reprueban agresión de Fernández Noroña

Diputados y diputadas, tanto del PAN como del PRD y de Movimiento Ciudadano, denunciaron este martes declaraciones y amenazas contra la diputada Andriana Dávila Fernández por parte del diputado petista Gerardo Fernández Noroña.

En conferencia de prensa liderada por Juan Carlos Romero Hicks, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, se informó que la diputada panista Adriana Dávila Fernández fue agraviada, por lo que muestran su solidaridad, con "nuestro acompañamiento irrestricto a lo que corresponda con acciones legales, éticas y políticas y deseo agradecer en este acompañamiento a nuestras compañeras Verónica Juárez, que coordina el Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, a Lucero Saldaña, que viene del Partido Revolucionario Institucional y a Martha Tagle, que viene de Movimiento Ciudadano".

"El hecho es que el marco de una visita a Tlaxcala, un compañero nuestro, Gerardo Fernández Noroña, dijo textualmente lo siguiente, intentamos presentar la grabación, pero no funcionó en la medida de lo que deseábamos y cito a continuación lo que dijo en Tlaxcala y está grabado y hay testimonios:

"Me comentan que hay una diputada que fue senadora y que está vinculada a este tema (el tema es trata de personas) y es más bocona que la chingada, no sé si sea cierto o no, pero en Tlaxcala siguen los problemas, pasen elementos para ponerle una chinga la próxima vez que abra la boca".

#DesdeLaCurul el diputado Gerardo Fernández Noroña @fernandeznorona anticipa un escándalo por un asunto de trata de personas. Advierte al #PAN que se equivocarán si le entran al tema pic.twitter.com/1CgNDon2RS — La Silla Rota (@lasillarota) October 8, 2019

Agregó que los diputados están conscientes de que existe la libertar de expresión garantizada por la Constitución Política, pero el respeto, la altura, la civilidad y la dignidad de las personas no son negociables.

"Esto es una incitación a la violencia y pone en riesgo la integridad familiar y personal de una de las personas de esta Cámara de Diputados, nosotros creemos que no puede pasar de manera inadvertido".

Verónica Juárez Piña, diputada del PRD, dijo que "a las mujeres nos ha costado mucho trabajo arrebatar cada uno de nuestros derechos y no vamos a permitir que alguien que se dice compañero nuestro violente a una compañera, que su trabajo ha dado muestras de la lucha que ha encabezado en favor de las mujeres y las niñas, de manera particular, en el estado de Tlaxcala, pero para todas las mujeres también del país".

A Fernández Noroña, "le decimos que nos tiene a todas decepcionadas, que es un compañero que no se ha conducido a la altura de lo que representa y que vamos a estar todas las mujeres juntas cuando violenten a una o cuando nos violenten a todas, porque violentar a Adriana Dávila eso significa: una violación a los derechos de todas las mujeres".

Al respecto, la diputada del PRI Lucero Saldaña, dijo que a Adriana Dávila se le conoce, fue presidenta de la Comisión Contra la Trata de Personas en el Senado de la República, "ahí trabajamos juntas para desarrollar lo que hoy es una minuta en tema de trata de personas aquí en la Cámara de Diputados.

Desde entonces, ha sido una lucha constante, es un tema que también es agraviado, porque el tema de trata y sus víctimas debe ser respetado, no puede ser utilizado de manera amarillista en los medios y la persona de Adriana, hoy la estamos respaldando como Grupo Parlamentario del PRI y también, como amiga, porque creemos que ha habido muchas faltas del diputado Noroña para mucho de los compañeros que ha faltado al respeto cobijado en ese artículo de la Constitución, que ha señalado su Coordinador del PAN, señalando nadie puede ser reconvenido de nuestros dichos".

"Sin embargo, hay un Comité de Ética, también de esta Cámara que esperamos revise y que, si haya sanciones porque, pues cuesta trabajo una disculpa pública, pero la sanción da ejemplo y lo que queremos es que se pare estos agravios, amenazas, difamaciones a la ligera que perjudican a una persona, pero también a toda una institución".

La diputada Martha Table, de Movimiento Ciudadano, dijo que "cuando le pegan a una nos pegan a todas. Y por eso, es que hoy estamos aquí con Adriana Dávila porque lo que ha hecho el diputado Fernando Noroña ha sido pegarnos a todas".

La diputada Adriana Dávila recibió el apoyo de sus compañeros legisladores.

Adriana Dávila, dijo agradecer el respaldo de todos los grupos parlamentarios, obviamente de mi grupo y de los coordinadores parlamentarios.

"Y bueno mi presencia aquí obedece a partir de las declaraciones del diputado Gerardo Fernández Noroña en el Congreso del estado de Tlaxcala que ponen en riesgo mi integridad, la integridad de mi familia. En las próximas horas solicitaré formalmente la protección de las autoridades locales y federales para evitar que sus expresiones y amenazas afecten nuestra seguridad.

"Es importante señalar, que el fuero de los legisladores no cubre la comisión de probables delitos, ni la apuesta en peligro de la seguridad de nadie. El ejercicio de nuestro encargo no incluye en ningún momento incitar a la violencia o intimidar a las personas con la pretensión de callarlas.

"El pasado 4 de octubre, en un evento público y con un lenguaje agresivo y ofensivo, el legislador del Partido del Trabajo incito a sus seguidores a ejercer violencia hacia mi persona y cito textual sus declaraciones: "Me comentan que hay una diputada que fue Senadora y que está vinculada a este tema, y que es más bocona que la chingada. No sé si sea cierto o no, pero en Tlaxcala siguen los problemas. Pásenme elementos para ponerle una chinga la próxima vez que habla la boca".