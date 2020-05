Diputados morenistas cuestionan plan de reapertura de AMLO

Diputados de Morena y del PT de la Comisión de Salud cuestionaron el plan de reapertura del país ya que aún se observa un elevado número de casos de covid-19 y acordaron iniciar una vigilancia de las cifras de pruebas realizadas, muertes, contagios, la situación en hospitales, entre otras.

"Aún se observa un aumento en el número de casos de coronavirus y no podemos decir que ya la libramos, por eso no puede levantarse el confinamiento", aseguró la presidenta de la Comisión, Miroslava Sánchez Galván, en una reunión virtual.

El diputado Francisco Favela, del PT, criticó que "no hay información exacta sobre la pandemia, no se sabe cuándo es el pico de la pandemia o si ya pasó", y que no se tiene un conocimiento cercano a la realidad de cuánto durará la parte más aguda de contagios.

Carmen Medel, diputada morenista, pidió cuestionar a los funcionarios a quién entregaron y "qué contienen los equipos médicos que se compraron con el dinero que donó la Cámara de Diputados".

La presidenta de la comisión propuso encuentros con funcionarios de Salud para conocer las estrategias para el combate de la epidemia y dar seguimiento a las cifras de muertes, contagios, el funcionamiento de hospitales.

Agregó que pedirán a la Secretaría de Salud para que "agilice la producción de vacunas en general para no depender solo de lo que se compre en el extranjero".

Acordaron con todos los partidos que, al reinicio de la actividad económica, los legisladores "tendrán que ir a las empresas, instituciones e industrias para verificar que haya condiciones de seguridad para trabajadores".

Asimismo, en una reunión virtual de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), diputadas de Morena propusieron supervisar más de cerca con auditorías en tiempo real la compra de equipos e insumos médicos, como es el caso de los ventiladores.

"No podemos ser omisos ante abusos y actos de corrupción en una etapa difícil, ni que se lucre con la salud a precios excesivos", dijo la diputada morenista Lidia García.

La diputada Tatiana Clouthier dijo que "hoy no se debe trabajar con colores, sino en favor de la transparencia" y se sumó a la petición de que se apoye a la autoridad para que se apegue al margen que tiene en la adjudicación directa de las compras y se de una revisión para que se cumpla con legalidad".

Con información de El Financiero

cmo