Diputados, con manejo desaseado de bienes; se pierden hasta sillones

Pago de asesorías sin documentar y sin registro de entrega, inconsistencias en los fondos fijos y revolventes, en la plantilla de trabajadores, pagos injustificados a los mismos, así como la pérdida de bienes, entre ellos sillas y sillones, son algunas de las anomalías que detectó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cámara de Diputados.

La auditoría CI/07/20 que se llevó a cabo al Comité de Administración a cargo del Moisés Ignacio Mier Velazco, actual coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Palacio Legislativo, detectó que los Grupos Parlamentarios de Encuentro Social (PES) y del Trabajo (PT), pagaron un millón 844 mil pesos sin que se existan documentos que comprueben los trabajos realizados o de contrato.

En el caso del PES el análisis determinó que se pagaron dos asesorías por un millón 401 pesos.

La primer de ellas fue por un importe de 754 mil pesos al proveedor Standex Tech, para la asesoría del "Proyecto por el que se Reforma el artículo 41 de la CPEUM en materia de Reducción de Financiamiento Público que se les otorga a los Partidos Políticos", sin que se tenga evidencia del contrato de prestación de servicios debidamente suscrito o del Acuerdo de autorización, así como del trabajo efectuado.

"Mediante FUSF 294689 de fecha 19 de diciembre de 2019, el GPPES solicitó se tramitara el pago por los servicios prestados por el proveedor Gudman Asesoría y Negocios, SA de CV; por un importe de $647,000.00 por concepto de Análisis de contenidos, elaboración de elementos de argumentación, asesorías, capacitación y formulación de propuestas en materia política, económica y social, determinándose que en la documentación que integra el expediente: no se tiene evidencia del contrato de prestación de servicios debidamente suscrito; no se anexa el acuerdo de autorización correspondiente; no se anexa evidencia de los trabajos realizados y entregados".

Al continuar el análisis llevado a cabo entre el 1 de septiembre de 2019 y el 29 de febrero de 2020, se identificó que el Partido del Trabajo pagó 443 mil 440 pesos a Angélica Paulina Ayala por tres asesorías, de las cuales no hay registro del contrato y que las asesorías fueron cargadas en principios al Grupo Parlamentario de Morena.

"Se aprecia un error en la reclasificación del registro contable realizado inicialmente en el centro de registro 109058 GPMORENA, clasificándose al 109044 GPPT, debiendo ser a 109504 por corresponder al segundo periodo ordinario de la LXIV Legislatura, de acuerdo a la póliza de DR 331 del 29 de diciembre 2019".

El análisis de la ASF también detectó irregularidades en la documentación comprobatoria del fondo fijo y revolvente, ejercido durante el 1 de septiembre al 31 de diciembre 2019 del Grupo Parlamentario de Morena por un monto de 137 mil 778 pesos.

"Se localizaron 107 facturas por concepto de suministro de combustible, por un monto total de $53,161.68, en incumplimiento del artículo 18 de los Lineamientos que Regulan la Aplicación de los Fondos fijos y Revolventes, toda vez que el suministro de combustible, no es un concepto aplicable al fondo fijo y revolvente", menciona el documento.

Además, por concepto de consumo de alimentos, identificaron cinco facturas por un importe total de 11 mil 998 pesos, en las que no se identificó que los servicios se utilizaron en el cumplimiento de funciones sustantivas, tal y como lo prevé el artículo 15.

En el caso de los legisladores del Partido Acción Nacional, la ASF detectó que gastaron 103 mil 635.72 pesos en "combustible" y "alimentos".

"De la revisión a la documentación comprobatoria del fondo fijo y revolvente, ejercido durante el periodo de 1 de septiembre al 31 de diciembre 2019 por el GPPRI, por un importe por $27,569.78, se determinaron las siguientes deficiencias: se localizaron 13 facturas por el concepto de suministro de combustible, por un monto total de $10,019.70...no se presentó evidencia de los vehículos ni los números de placas a los cuales se les dotó de combustible, asimismo, no se presentó evidencia documental de los vehículos con sus números de placas a los cuales se les dotó de combustible... Por concepto de consumo de alimentos, se localizaron 12 facturas por un importe de $20,703.00, en las que no se pudo identificar que los servicios se utilizaron en el cumplimiento de funciones sustantivas".

En el caso del Partido del Trabajo, las irregularidades ascienden a 105 mil 179.59 pesos; de Encuentro Social, 103 mil 194.91 pesos; y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por un monto de 85 mil 848.36 pesos. Todas las irregularidades relacionadas con el pago de combustible y supuestos alimentos.

