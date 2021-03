Diputados avalan uso recreativo de marihuana en comisiones

Las Comisiones Unidas de Justicia y Salud de la Cámara de Diputados avalaron con cambios la minuta enviada por el Senado sobre reformas legales y la nueva Ley Federal para la Regulación de Cannabis, en una desordenada sesión de poco más de una hora.

El voto de Morena y sus aliados fue en favor del proyecto que se circuló apenas el jueves pasado, en tanto, PAN votó en contra y algunos diputados del PRI, PRD y MC, en abstención, adelantando la presentación de reservas en el pleno.

Durante la discusión, la coordinadora del PRD, Verónica Juárez, aseguró que el dictamen presentado por las comisiones aún no cumple con lo que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la garantía del libre desarrollo de la personalidad.

"No despenaliza el consumo lúdico, genera mayores posibilidades de extorsión, estigmatiza y discrimina, al mandarlo a la Conadic -donde se habla de adicciones- se trata de una contradicción, no es congruente y no previene el consumo problemático", señaló.

Los diputados del PAN Éctor Jaime Ramírez y Martha Estela Romo aseguraron que con la reforma "se pone en riesgo a los jóvenes" y que "no es lo que desea la ciudadanía", en temas de quehacer legislativo.

La diputada Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, advirtió que el dictamen "busca darle la vuelta" a la indicación de la Suprema Corte de Justicia; y que no cumple a cabalidad con lo mandatado por el Poder Judicial.

Se espera que el dictamen se lleve a su discusión ante el pleno este mismo martes, donde el debate en lo particular será lo que más retrase la aprobación total. De ser aprobada, la minuta regresará al Senado para que se revisen los cambios avalados.

Entre los cambios que destacan de lo que avaló el Senado está la eliminación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, que estaba contemplado para prevenir, regular y atender denuncias sobre el consumo dejando sus tareas a la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Conadic).

Se modificó también el título cuarto de la Ley que, originalmente, era sobre el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, y ahora es sobre las facultades de la Conadic en materia de regulación y control de cannabis psicoactivo.

Además, una modificación al artículo 29 de la legislación, se propone la creación de una "licencia integral" para que los titulares de éstas puedan realizar "todas las actividades comprendidas en la cadena productiva del cannabis".

Así que, quien tenga una de estas licencias podría realizar desde el cultivo, la producción, la comercialización y venta al usuario final. En el Senado se argumentó que esas licencias eran monopólicas y ponían en desventaja a los productores de comunidades indígenas.

En el artículo 30, se incluye la facultad para que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) dicte medidas para "impedir concentración indebida que afecte al mercado", así que podrá negar la expedición de licencias o revocar las ya otorgadas.