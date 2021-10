Diputados avalan Miscelánea Fiscal 2022; se impone RFC a jóvenes de 18 años

Después de tres horas y media de debate, la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 260 votos a favor la Ley de Ingresos 2022. Partidos de oposición solo reunieron 218 votos en contra. La sesión se declaró en receso y continuará mañana para debatir decenas de artículos reservados.

¡Acostúmbrense! En este cambio de régimen, Primero los pobres; Primero los Jóvenes, a esos que despectivamente llamaron "ninis"; apoyamos el altruismo legítimo; no más "moches" ni negocios del presupuesto. Eso le dije al PRIANRDMC. ¡Acostúmbrense! ¡Esta es la 4T! @NachoMierV pic.twitter.com/2QNoxRkd08 — Aleida Alavez Ruiz (@ALEIDAALAVEZ) October 19, 2021





La diputada Cynthia López Castro, del PRI, informó que su bancada votó en contra de la Miscelánea Fiscal 2022 por no ser una propuesta que no beneficia a los mexicanos y sólo recaudar.

"Presenté una reserva para quitar el IVA a los cubrebocas, como lo han hecho en otros países"

Durante el debate parlamentario por la Ley de Ingresos 2022 en el pleno de la Cámara de Diputados, destacó el enfrentamiento político entre el PAN y Morena, dónde hubo gritos, cuestionamientos e ironías.

Primero el coordinador panista Jorge Romero pidió al pleno votar en contra del dictamen. Junto a él se subió el resto de la bancada con pancartas en mano como respaldo frente a los gritos de Morena.

"¿Qué pretenden dando de alta fiscal a chavitos de 18 años?" cuestionó mientras los diputados de Morena comenzaron a gritar.

"Ustedes pretenden que los contadores públicos denuncien a sus clientes, quieren que sean mini ministerios públicos", reclamó Romero en tono irónico.

Luego remato "el que ustedes le impidan a la gente que done su dinero al tener un régimen especial, es provocar que ya no donen su dinero que eran para causas como salud y enseñanza, entre otros". Y afirmó que esas donaciones no las entrega el gobierno federal a tales rubros.

LEY DE INGRESOS 2022 MANTIENE SAT OBLIGATORIO A JÓVENES DE 18 AÑOS

En la Comisión de Hacienda aprobó por mayoría de votos los tres dictámenes de la Ley de Ingresos 2022. Los partidos de oposición, incluido Movimiento Ciudadano, votaron en contra, pero no lograron ser contrapeso para eliminar el tope de deducciones por donaciones; ni evitar que los jóvenes de 18 años deban afiliarse al Sistema de Administración Tributaria (SAT), aún cuando Hacienda señaló que es una manera de combatir a los prestanombres de factureras.

En el primer dictamen, la Miscelánea Fiscal, el priista Ildefonso Guajardo (exsecretario de Economía), aseguró que no es necesaria la afiliación al SAT de los jóvenes de 18 años si no generan ingresos económicos. Y consideró inoportuno poner tope a las deducciones por donación; dijo "estamos yendo en contra de la sociedad civil organizada que es un pilar en el desarrollo democrático de este país". Sin embargo, está dictamen fue aprobado por 26 votos a favor y 16 en contra.

En el caso de pago de derechos por los llamados autos chocolate calificó que "se está chatarrizando el país".

El petista Benjamín Robles respondió "como dicen ustedes, tenemos mayoría y la vamos a aplicar", advirtió. "Solo que la aplicaremos con conocimiento", matizó.

ALZAS A PASAPORTES Y ENTRADAS A MUSEOS

En el segundo dictamen, Ley Federal de Derechos, legisladores de oposición reclamaron al bloque oficialista de la 4T el aumento en el costo de pasaportes así como incrementos en la entrada a museos.

Señalaron que, por ejemplo, el costo de un acta para demostrar la nacionalidad triplicó su costo al pasar de 300 pesos a casi 1200. Sin embargo, este dictamen fue aprobado por 24 votos a favor.

Y en el tercero, Ley Federal de Ingresos, la morenista Patricia Armendáriz señaló que paquete fiscal en general es congruente en cuanto a cálculo de 4.1 de crecimiento del Producto Interno Bruto.

Sin embargo, el emecista Salvador Caro destacó que el dictamen no hace ninguna referencia a fondos de emergencia, de ser necesarios.

El panista Gerardo Peña adelantó que su bancada votará en contra porque, enfatizó, no hay incentivos para mejorar la eficiencia recaudatoria en los estados. Mientras que la priista Blanca Alcalá consideró que no hay suficientes bases para justificar el precio que se estima por barril de petróleo.

En las próximas horas pasarán en conjunto a la Mesa Directiva para ser votados en el pleno.