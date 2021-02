Diputados avalan consulta para enjuiciar a expresidentes

La consulta popular para llevar a juicio a los ex presidentes por sus actos políticos, fue aprobada por el bloque mayoritario de la Cámara de Diputados entre reclamos y acusaciones de la bancada de Morena, PRI y PAN donde salieron a relucir los nombres de los expresidentes Salinas de Gortari, Fox, Calderón, Peña Nieto; el exsecretario de seguridad García Luna; y hasta el exsecretario de la Defensa Cienfuegos. El dictamen quedó aprobado con 272 votos a favor y 116 en contra; no hubo abstenciones. La convocatoria será publicada en el Diario Oficial de la Federación y se notificará al Instituto Nacional Electoral.

Dos horas y media de debate político donde estas bancadas aprovecharon la coyuntura frente a las elecciones 2021. El bloque mayoritario (Morena, partido Verde, del Trabajo y Encuentro Social, consideró que el tema era de trascendencia nacional y defendió que era una decisión "del pueblo, no hay que temerle". Uno a uno, repitieron los argumentos del presidente López Obrador desde que propuso el tema en su campaña política como aspirante presidencial. El bloque opositor (PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) acusó servilismo entre miembros de la Corte hacia el poder Ejecutivo y señaló que la justicia no se consulta; también retomaron los argumentos del ministro de la corte Luis María Aguilar, respecto que la consulta y la pregunta era inconstitucional y violatoria a los derechos humanos de los expresidentes.

El diputado priísta juvenal Roa acusó en tribuna a Morena "la consulta popular ustedes la están volviendo una bandera partidista y electoral". "¿Y qué tiene?" reviró a gritos desde su curul una legisladora de esa bancada. El panista Fernando Macías señaló "a Morena le urge ver la carita de López Obrador en la boleta electoral para detener su debacle... ¿Pues que no se supone que el país está feliz, feliz, feliz?... Dejen de buscar que ‘papi’ López Obrador venga hacerles la tarea". Su compañero de bancada, Jorge Luis Preciado agregó que era ilógico que la 4T tuviera en su gobierno a ex funcionarios como Barttlet (acusado de la ‘caída del sistema’ en 1988) o Manuel Espino ex presidente del PAN.

Pablo Gómez les respondió "¿Qué vamos a hacer en la próxima y primera e histórica consulta popular nacional? ¡Vamos a hacer un juicio contra los ex presidentes! Pero que la gente lo haga... Odian lo consulta porque es una consulta sobre la gestión de gobierno y el estado que construyeron PRI y PAN".

La perredista Guadalupe Almaguer afirmó que con la consulta el presidente pretende participar indirectamente en las elecciones del 2021. "Hoy sus 30 millones de mexicanos que votaron por él en 2018 y le dieron su confianza, no volverán a votar por ustedes...” y corrigió, “bueno, no votaron por ustedes, votaron por el presidente. A ustedes nada más les escurrió el voto", acusó.

(Luis Ramos)