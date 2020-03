Diputados aprueban Fondo de 25 mil mdp vs. emergencias como covid-19

La Cámara de Diputados aprobó la propuesta del coordinador de bancada de Morena, Mario Delgado Carrillo, convertida en dictamen, que crea el Fondo para la Prevención y Atención de la Emergencia, cuyo objetivo será mitigar impactos en la salud, la economía, la productividad, el consumo o el empleo.

El Pleno dio su aval en lo general y en lo particular con 265 votos a favor, 10 en contra y cinco abstenciones, y remitió el documento al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.

Con ello, se crea el fondo contra emergencias como el coronavirus hasta por 26 mil millones de pesos.

El proyecto de decreto reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y de la Ley Federal de Deuda Pública.

Esta iniciativa pasó directamente al Pleno sin ser dictaminada por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, a las cuales se había turnado para dictamen.

Desde el presídium de la Mesa Directiva, la diputada presidenta, Laura Rojas Hernández, consultó al Pleno si se le dispensaban los trámites y se sometía a discusión y votación de inmediato, lo cual fue autorizado.

La propuesta fue presentada el pasado 5 de marzo por el diputado Delgado Carrillo. En esa fecha el legislador comentó que con esta reforma se abre un mecanismo para que cuando cambien las condiciones económicas por una emergencia, como la pandemia de coronavirus, el gobierno federal pueda acceder a recursos adicionales de manera ágil.

El diputado morenista comentó, en aquella ocasión, que el Fondo podrá contener recursos de hasta 15% de lo que represente el balance primario positivo, calculado en los Criterios Generales de Política Económica.

Aseguró que el fondo no será discrecional y no pondrá en riesgo las finanzas públicas; "se trata de un mecanismo novedoso que no existe en las finanzas públicas mexicanas".

"En el proceso mexicano de aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos no tenemos contemplado ningún caso cuando ocurre algo no previsto, algo no planeado, una emergencia que puede ser, como en este caso, sanitaria, que pudiera generar un impacto en el empleo, en la economía, en la productividad o en la salud de millones de mexicanos y mexicanas", apuntó aquella vez.

AJ