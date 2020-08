Diputados analizan 4 escenarios para abrir el tercer año legislativo

A algunos coordinadores parlamentarios en San Lázaro no les gustó la propuesta de Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política, para sesionar el 1 de septiembre y abrir el tercer año legislativo, bajo una carpa instalada en el Zócalo (para trabajar en sana distancia); o bien, en el Auditorio Nacional.

"Una desafortunada ocurrencia", dijo un coordinador parlamentario quien prefirió reservar su nombre. "Una mala idea, pésima, como si el Ejecutivo mandará sobre nosotros", expresó. "Sin comentarios", consideró otro, "no tengo la menor idea de cómo se le ocurrió, pero no veo cómo llevemos al Zócalo a 500 diputados y 128 senadores solo para la sesión general de instalación del Congreso bajo medidas sanitarias en la pandemia".

Sin embargo, el coordinador morenista sigue plantado con la idea que dio a conocer el sábado en un video subido en su cuenta de Facebook.

"En el Zócalo capitalino, adaptarlo y tener una sesión ahí", reiteró hoy en conferencia de prensa. "Si me preguntas qué me gustaría, me gustaría hacerlo ahí, para que pudiéramos estar todos y yo creo que sería un mensaje en medio de la pandemia de que estamos aquí, estamos trabajando y nada nos va a doblegar. Está el Poder Legislativo en pie, bajo cualquier circunstancia", señaló.

La presidenta de la Mesa Directiva, la panista Laura Rojas, evitó dar su opinión sobre el tema al asegurar que, para esa fecha, la decisión ya no estaría en sus manos. "Le tocaría decidir a la siguiente Mesa Directiva", refirió.

La Silla Rota ha informado en las últimas semanas que, por ahora, se perfila que ésta podría recaer en la bancada del partido del Trabajo o el Revolucionario Institucional ya que ambos afirman ser la tercera fuerza dentro del Congreso.

"Sí quisiera ser respetuosa en esa parte", reiteró Rojas, "porque ya no me corresponde a mí, opinar sobre la sesión del 1 de septiembre. En lo que sí estamos trabajando es de aquí al 31 de agosto que todavía cae en la responsabilidad de la Mesa Directiva actual y, en lo personal, creo que habría condiciones para poder seguir trabajando en San Lázaro".

¿Cómo sesionar en pandemia?

La cámara de Diputados analiza opciones para adaptar el sistema legislativo a la nueva normalidad, en el próximo período de sesiones con 500 diputados que votarán el paquete presupuestal 2021 (ley de ingresos y egresos, miscelánea fiscal) que el Ejecutivo enviará el 06 de septiembre; la nueva ley de aguas; la desaparición de más de 44 fideicomisos; la eliminación del fuero presidencial; la glosa del informe presidencial y más.

Cuatro escenarios se estudian: sesiones presenciales con 500 curules redistribuidos bajo sana distancia; la práctica del voto virtual o presencial en bloque -como se realizó en los últimos períodos extraordinarios-; un modelo mixto resultado de ambas combinaciones; e incluso, la reducción numérica del pleno legislativo conservando solo un número representativo de legisladores por bancada. Cualquiera de estos acuerdos, deberá ser resultado del consenso entre la Mesa Directiva (MD) y la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por encontrarse ante un escenario inédito e imprevisible; de ahí que revisan la forma de trabajo de congresos en países afectados por la pandemia con el fin de determinar qué leyes o reglamentos modificar temporal o definitivamente, para evitar consecuencias legales no deseadas.

"Revisamos poco más de una docena de parlamentos", informó el coordinador de la bancada panista, Juan Carlos Romero Hicks.

"Esto va a implicar al menos tres aspectos: cambiar la normatividad de ambas cámaras; revisar el uso de las tecnologías para eventualmente tener el voto a distancia; y seguir conservando las normas de salud pública y de sanidad".

Estudiar escenarios

El sábado pasado, Delgado informó mediante un video de su cuenta de Facebook las adecuaciones físicas que ya se realizaban en el espacio del pleno legislativo para ampliar la sana distancia entre curules, instalar acrílicos de protección entre estos; desaparecer el área de cobertura de prensa (llamado de manera informal corral) así como un área de asesores para colocar ahí más curules.

Sin embargo, esto no es aún definitiva, según explicó Laura Rojas. "Fue una propuesta que hizo la secretaria General, que se la mostró al diputado Delgado y él decidió subir un video, pero no está decidido todavía. Estamos evaluando todavía las diferentes opciones, ya sea que lo hagamos como lo hemos hecho en las sesiones extraordinarias, o a lo mejor, sí, con sana distancia, que haya más diputados en el Pleno", dijo.

Delgado señaló que los cambios dentro del pleno, se realizan con asesoría de la secretaría de salud. "Si quitamos la mitad de las curules podemos aislar entre curul y curul, y poder reubicar el resto de las curules en las zonas donde actualmente está reservadas para la prensa o para los visitantes, evidentemente tendríamos que reubicar la zona para los periodistas en el primer balcón".

"Es un hecho que nos vamos a ir a un esquema semi presencial... Una opción es que vayamos a un esquema reducido, que a partir de septiembre en el pleno hubiera 100 diputados, el resto, tendría que conectarse virtualmente, pero tendrían asistencia y podrían votar; es un reto tecnológico y de organización... Otra propuesta es que nos vayamos a 251 diputados de manera presencial... Y otra lograr la separación suficiente de 500 curules en el pleno", enlistó.

Por último, Rojas adelantó que ya hay varias iniciativas presentadas para legislar sobre este tema, pero que no podrán ser dictaminadas y votadas antes del 31 de agosto. "Son inminentes los cambios en el reglamento", adelantó y consideró que uno de los mayores retos será el tecnológico para garantizar el voto a distancia. "Creo que lo que funcionaria es un esquema mixto, una parte en pleno en debate y el resto votar vía remota a distancia. La otra opción es funcionar con un quorum reducido como se hizo en Alemania donde son 700 legisladores y realizaron un quorum de 60 y ellos deciden por todos".

