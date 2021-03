Diputados alistan discusión de controversia al Congreso de Tamaulipas

La Cámara de Diputados discutirá, en su sesión de este jueves, el proyecto de controversia constitucional contra el Congreso de Tamaulipas, por las modificaciones que realizó a su legislación local con el fin de "blindar" al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ante el proceso de desafuero que enfrenta.

Luis Genaro Vázquez, director general de Asuntos Jurídicos de San Lázaro, informó a la Mesa Directiva que sí procede la presentación de la controversia. La fecha límite para interponer dicha controversia ante la Suprema Corte de Justicia es el 15 de abril.

El pasado 3 de marzo, el Congreso de Tamaulipas avaló un punto de acuerdo "por el que se establecen las reglas de procedimiento de homologación para el ejercicio de las atribuciones que confieren al párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución", es decir, se dieron la facultad de ser solo ellos quienes puedan retirar el fuero al gobernador.

Ante ello, Pablo Gómez, presidente de la Sección Instructora, dijo a La Silla Rota que lo hecho por el Congreso de Tamaulipas, "pretende desconocer la capacidad de la Cámara de Diputados como facultad exclusiva declarar la procedencia de la acción penal contra servidores públicos".

El documento de la controversia que pretende dar un revés a la medida del Congreso local, cuenta con el voto en contra del coordinador panista, Juan Carlos Romero Hicks. El coordinador del PRI, René Juárez, no lo firmó; tampoco Arturo Escobar, líder del Partido Verde en la Cámara de Diputados.

El argumento principal del proyecto de controversia es que la SCJN ha reconocido, tanto a la Cámara de Diputados, como a la de Senadores, la facultad de "promover aisladamente una controversia constitucional en defensa del pacto federal y de las atribuciones del Congreso de la Unión, sin la anuencia o participación de la otra Cámara".

El documento que discutirán hoy los diputados subraya que, en caso de proceder el desafuero, "el papel del Congreso local será únicamente poner al inculpado a disposición del ministerio público federal o del órgano jurisdiccional respectivo".

Y sostiene que el punto de acuerdo, emitido por el Congreso tamaulipeco, "transgrede el artículo 133 de la Constitución al vulnerar la jerarquía normativa y orden constitucional". También pide que su solicitud sea tratada como "de atención prioritaria", por la SCJN.

José Elias Lixa, diputado del PAN, solicitó a la Mesa Directiva una copia del documento. En entrevista con La Silla Rota explicó las razones de su petición.

"Ha llamado la atención la prisa con que han subido este tema. Es evidente la intención de que el pleno autorice mañana la presentación de esta controversia. Nuestro reglamento indica que los diputados podemos conocer el documento 24 horas antes de que se ponga votación del pleno para tener tiempo de estudiar lo que se va a poner a votación".

Lixa descartó que su solicitud busque posponer el debate de este tema, hasta la próxima semana. "Solo pedí que no haya sorpresas... no vaya a ser que no suban completo el documento y nos pongan a discutir sobre un tema que no cuenta con todas las herramientas".