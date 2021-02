Diputado sube video a TikTok… otra vez en sesión extraordinaria

El diputado federal de Morena, Ignacio Benjamín Campos Equihua, se sumó a ser uno de los legisladores que juegan a subir videos en la red social TikTok mientras inician las sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados.

Este miércoles se llevará a cabo una sesión extraordinaria en San Lázaro para elegir a los nuevos comisionados del Instituto Nacional Electoral (INE), y al tomar lista de asistencia en el salón de plenos, Campos Equihua aprovechó para grabarse usando cubrebocas.

En el video compartido por el diputado se le observa estar de frente a la tribuna, en su curul, atento, y simular que un sacerdote lo mira acusatorio, por lo que decide sacar de una bolsa de su saco el cubrebocas y ponérselo.

"Amigas y amigos por favor no dejen de usar su cubrebocas" fue el mensaje que publicó el diputado de #Morena, @IgnacioBCamposE ¿Cómo lo titularías? *ir pic.twitter.com/zm1tPmD62X — La Silla Rota (@lasillarota) July 22, 2020

El 30 de junio pasado, cuando también se llevó a cabo una sesión extraordinaria para avanzar reformas reglamentarias al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), lo mismo sucedió con la diputada del PES Nayeli Salvatori.

En esa ocasión, Salvatori se grabó un video para TikTok con una canción que simulaba efectos de sonido de disparos, por lo que fue criticada al supuestamente promover la violencia, dentro del salón de sesiones.

“Aquí está, como ya sé que se va a hacer viral y me van a insultar y ¡blah! Mejor yo les ahorro la chamba, no fue en horario laboral y el audio no se escuchó, ¿me van a castigar por hacer mímica?, ¿mucho antes de empezar sesión?” escribió la legisladora en sus redes sociales como acto de defensa.