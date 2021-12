Diputado federal denuncia haber recibido amenazas de muerte por parte del PAN

El diputado federal, Roberto Valenzuela, que en días pasados renunció a la bancada del PAN y se sumó a las filas de Morena, presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia por amenazas de muerte en contra de Javier Luévano, exdiputado y candidato a presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Aguascalientes.

De acuerdo con la denuncia penal en poder de La Silla Rota, Valenzuela relata que Luévano le ofreció la diputación federal con el objetivo de que renunciara al puesto una vez ratificado para que el suplente, Salvador Pérez Sánchez, tomara posesión del cargo.

En la reunión en la que Javier Luévano le informó a Valenzuela sobre este movimiento político, lo intimidó y amenazó.

"Javier hizo un comentario hacia Salvador el cual dijo 'Verdad Chava que el suplente mata al titular' y con tono burlesco Salvador le dijo 'si, así es', a lo que me limité a contestarle 'sí así ha pasado', fue en ese momento en que empecé a sentir coraje, miedo y preocupación por mi vida, la de mi esposa, mis hijos y mi nieto, ya que tengo conocimiento de que Javier Luévano Núñez tiene vínculos con la delincuencia organizada", reza la denuncia interpuesta en la Fiscalía General de la República.

Además, Valenzuela denuncia que fue intimidado por el exdiputado para firmar pagarés de hasta 5 millones de pesos a favor de una empresa de despensas y que, según Valenzuela, actúa con recursos de procedencia ilícita.

"Negándome rotundamente a firmar los pagarés y las cartas, ya que lo que me pedía era por demás irregular, por lo que Javier me dice 'TU SABES LO QUE PUEDE PASAR SI NO FIRMAN, ES UNA GARANTIA PARA MI, QUE, SI TU TE QUEDABAS CON LA DIPUTACION ME TENIAS QUE PAGAR Y TIENES QUE PAGAR ESO CINCO MILLONES DE PESOS', ya con tal presión y coacción mi esposa y yo firmamos los pagarés y de inmediato nos retiramos", afirma el actual diputado en su denuncia.

Sumado a esto, el ahora diputado denuncia que Javier Luévano, antes de ofrecerle la diputación, le solicitó que él y su esposa, Irma Macías Martínez, gobernadora indígena de Aguascalientes, expidieran un documento en el que afirmaran que Luévano había sido parte de la organización indígena y que siempre había tenido injerencia dentro de los pueblos indígenas.

Durante los pasados comicios federales, Luévano Núñez participó como aspirante para reelegirse en el cargo como diputado plurinominal para representar a la comunidad indígena Chicahual en el estado, pero un miembro de la comunidad impugnó su registro y fue desconocido por la comunidad como su representante.

"Posteriormente nos enteramos que Javier Luevano Núñez, había sido destituido, por haber presentado una supuesta carta falsa, expedida por el denominado 'Chicahual Mayor', quien es presidente de la danza de los 'Los Chicahuales', y tengo conocimiento se encuentra en el proceso penal por dicha acción", afirma Roberto Valenzuela en su denuncia penal.

Fue después de que se le impidió ser aspirante a la diputación federal cuando Luévano buscó que Valenzuela fuera el titular de la diputación.

Valenzuela explica en la denuncia, los diversos momentos en los que él y su familia, incluyendo a su nieto de 6 meses, fueron hostigados por el exdiputado panista.

"Refiriéndome Javier que lo iba arreglar con mi esposa, por lo que decide mi esposa ignorarlo y justo en ese momento le toco a mi esposa el claxón de la camioneta y mi hija le dice a mi esposa 'Ahí está mi papá', dirigiéndose mi esposa y mi hija hacia la camioneta gritando Javier en ese momento 'MIRA, EL BEBE YA CRECIÓ, YA NO QUIERES QUE CRESCA MAS O QUE', lo que definitivamente me dejo helado ya que su amenaza iba directamente a mi nieto de seis meses (sic)", afirma Valenzuela.

El diputado afirma en su denuncia que varios panistas en el gobierno tenían conocimiento de los hechos, entre ellos la actual diputada María Teresa Jiménez y exalcalde de Aguascalientes, quien fue informada de todo el problema por la esposa de Roberto Valenzuela, la gobernadora indígena, Irma Macías.

"Nos reunimos llegando Tere Jiménez, quien le preguntó a mi esposa 'como estás' notando el semblante de miedo de mi esposa ya que evidentemente se notaba, por lo que solo movía mi esposa la cabeza, tomándole Tere la mano y diciéndole que todo iba a estar bien toda vez que mi esposa le hizo del conocimiento lo que había ocurrido horas antes por medio de un audio de Whatsapp, mismo audio que aún tengo en mi poder", explica Valenzuela.

También el actual gobernador, Martín Orozco, tenía conocimiento de los hechos y Valenzuela explica que le garantizó seguridad mientras se mantenía en su cargo como ejecutivo del estado.

Roberto Valenzuela renunció el pasado 25 de noviembre a la bancada del PAN y emigró a Morena afirmando que había sido víctima de amenazas por parte de miembros de su partido además de ser coaccionado para votar en favor de las posturas blanquiazules.

El legislador afirmó que su voto no obedecía a líneas partidistas y que su convicción siempre estaría del lado de los pueblos originarios, comunidades indígenas y afromexicanas.

MJP