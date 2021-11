Diputado del PAN renuncia a su partido y chapulinea a Morena

El diputado Roberto Valenzuela Corral formalizó su renuncia al Partido Acción Nacional (PAN) y solicitó incorporarse a la bancada del Pan en San Lázaro, después de votar a favor del nombramiento de Pablo Gómez como nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

La bancada panista había calificado de “intransitable” el nombramiento de Gómez Álvarez.

En un oficio entregado este jueves al presidente de la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna, el legislador de Aguascalientes notificó su decisión de formar parte de la bancada morenista.

Simultáneamente, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó al diputado presidente la adhesión de Valenzuela Corral.

Con este movimiento, Morena pasa de 201 a 202 diputados federales, mientras el PAN reduce de 114 a 113 sus integrantes en San Lázaro.

Hoy acudí al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional a presentar mi renuncia a 18 años de militancia, una vida, al Consejo Nacional, Consejo Estatal, a la Comisión de Doctrina, así como al Grupo Parlamentario del PAN en el Senado de la República. pic.twitter.com/guJ7o2w0EV — Martha Márquez (@mmarquezags) November 12, 2021

Apenas el 12 de noviembre, la senadora por Aguascalientes Martha Márquez Alvarado renunció al Partido Acción Nacional (PAN) tras una militancia de 18 años, con lo que se desató una ola de críticas a la dirigencia de Marko Cortés, a quien se le acusó de tener una dirigencia incapaz de aglutinar al panismo y no tener el diálogo y consenso como base.

En sus redes sociales, la senadora hizo de conocimiento que tras 18 años de militancia en Acción Nacional renunció a ser parte del Consejo Nacional, al Consejo Estatal, a la Comisión de Doctrina y tampoco pertenece ya al Grupo Parlamentario del PAN en el Senado.

En la grabación, Márquez Alvarado aseveró que Acción Nacional perdió la esencia bajo la actual dirigencia nacional, la cual se encuentra actualmente bajo el mando de Marko Cortés, a quien acusó de no permitir la democracia en el partido.

“En Acción Nacional existen personas honorables, dignas de representar al PAN (…) La dirigencia Nacional del PAN hoy no permite que haya democracia, no se permite a los ciudadanos afiliarse libremente a Acción Nacional. Existen favoritismos para los amigos el presidente en turno y el ciudadano se le niega el derecho a afiliarse al PAN”, argumentó.

Se perdió la esencia, no se defiende a la familia, no hay posturas claras en temas que les urgen a los mexicanos y no hay líderes que obliguen a la dirigencia nacional a corregir el rumbo. No puedo continuar en Acción Nacional, porque sería cómplice del daño que se les hace a las familias ”, explicado.

Márquez Alvarado es la tercera baja de la bancada del PAN en el Senado de la República, tras las renuncias de Gustavo Madero quien se fue a la bancada plural y Judith Fabiola Vázquez Saut que pasó a Morena.

Un día antes, se dio a conocer que la senadora Judith Fabiola Vázquez Saut, suplente de Indira Rosales, dejó su cargo en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) para sumarse a la bancada de Morena.