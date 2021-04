Diputado acusado de abuso sexual renuncia a candidatura; AMLO pide sancionarlo

El diputado Saúl Huerta, acusado de abuso sexual por parte de un menor de edad, renunció esta tarde a sus intento de reelegirse para la próxima legislatura, confirmó Mario Delgado, dirigente de Morena.

El Presidente de Morena, @Mario_Delgado informó que Saúl Huerta Corona ha renunciado de forma definitiva e irrevocable a la candidatura de Diputado Federal por el Distrito 11. — Morena (@PartidoMorenaMx) April 23, 2021





La Silla Rota confirmó que el trámite no ha sido realizado de manera oficial ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Tampoco se ha realizado ningún trámite relacionado con la baja de su candidatura por la vía de la reelección reelección, ante el Instituto Nacional Electoral.

También se dio a conocer que legisladoras de Morena alistan el desafuero del diputado Saúl Huerta luego de que salieran a la luz acusaciones por parte de un menor de 15 años sobre presunto abuso sexual; además de que ha amonestado a David Monreal, candidato a la gubernatura de Zacatecas, por un video en el que toca de manera indebida a la también candidata morenista Rocío Moreno Sánchez.

Citlalli Hernández, secretaria general del partido, aseguró lo anterior y detalló que el desafuero de Huerta sería en caso de que el diputado no se separe del cargo para desahogar las investigaciones en torno, puesto que "Morena no va a solapar a nadie que tenga conductas de este tipo".

El parte oficial señala que a través del 911 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México acudieron al inmueble ubicado sobre la calle Roma, en donde los empleados tenían detenido a un hombre, quien, de acuerdo con el adolescente, intentó abusar sexualmente de él.

El joven denunciante dijo a los oficiales que, mientras se encontraba con el sujeto por cuestiones de trabajo, éste comenzó a tocarlo de manera inapropiada, por lo que se dirigió con el gerente del hotel para pedir apoyo. "Me bajó el pantalón hasta las rodillas", aseguró el menor.

En entrevista, el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, aseguró que el presunto intento de abuso sexual, el diputado Benjamín Huerta, "no lo hizo en su función como diputado federal, sino en su vida personal".

Aseguró que no serán ellos quienes presenten una solicitud de declaración de procedencia para desaforar al legislador por Puebla, pues "no son autoridad ministerial", por lo que no pueden anticipar si hay un hecho por el que pueda ser juzgado.

Mier también declaró que debe preguntársele al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, si se le retira como candidato a reelegirse por una curul. En sus declaraciones, en la Cámara de Diputados, se deslindó de todo tema relacionado con Huerta.

La amonestación a Monreal, dijo Hernández, fue verbal. El candidato a la gubernatura de Zacatecas fue captado en video al momento de "manosear" a su compañera de partido. Tanto la política como el candidato han negado que se trate de esto, incluso tratando de difundir un video editado en el que se suprime la agresión de David Monreal a Moreno Sánchez.

ESTO OPINÓ AMLO SOBRE ESTE DIPUTADO

El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el caso del diputado Huerta Corona.

"Como presidente de la República condeno cualquier abuso sexual, en contra de la dignidad de las personas, crímenes de odio, feminicidios, de quien sea. Siempre he dicho que junto a la corrupción se dejó caminar a la impunidad y desde que tomé posesión dije que no la iba a haber, ni para mi familia; el que comete un delito tiene que ser castigado", lanzó.

Remarcó que este tipo de abusos no se deben encubrir y llamó a sancionar a los responsables de cualquier delito.

"¿Renunciar al fuero? Sí, a todo lo que corresponda, y eso tiene que ver con el partido y el poder judicial. Los afectados tienen que presentar denuncias (...) ya es otra cosa, no somos iguales, entonces que se actúe", lanzó.









