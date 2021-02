Dione Anguiano: las razones de su ruptura con el PRD

En la calle, en las asambleas vecinales, en el toque de puertas, en el encuentro con mujeres y hombres que sueñan, que me compartieron sus anhelos y me brindaron su confianza, aprendí que lo más importante es servir a la gente. Así lo hice como Procuradora Social, como directora del Instituto del Deporte, como diputada y recientemente como Jefa Delegacional de Iztapalapa. Las y los iztapalapenses me eligieron en 2015 y con la frente en alto, puedo decir con dignidad y confianza que cumplimos la tarea hasta el último día de mí gobierno. Mi filosofía y estrategia política ha sido gobernar con el poder de la gente”.