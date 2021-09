¿Dio AMLO por concluido su proyecto de nación tras III Informe de Gobierno?

"Yo ya me podría ir tranquilo porque (lo logrado durante los primeros tres años de la administración federal) no es reversible", dijo este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su III informe de Gobierno.

De lo dictado por el jefe del Ejecutivo este 1 de septiembre, llama la atención, por ser la primera vez que lo dice, "que dé por concluido su proyecto, y se diga conforme", aseguró José Antonio Crespo, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

En entrevista para Denise Maerker en Radio Fórmula, el experto aseguró que eso hablaría de que ya se erradicó buena parte de la pobreza, se acabó con la corrupción, y la economía del país crece a un ritmo de 4 o 5% de manera sostenida, para afirmar: "´yo ya estoy conforme, yo estoy tranquilo, sólo falta afinar en los años que viene".

El presidente López Obrador insistió que están sentadas las bases de la transformación, pues en el país hay legalidad, no se censura, no se reprime, no se organizan fraudes electorales, entre otras prácticas.

"Es muy difícil de revertir lo que se ha hecho, dice él", comentó Crespo para cuestionar lo dicho por el presidente López Obrador, quien ofreció un mensaje este miércoles desde Palacio Nacional con motivo de su tercer informe de gobierno.

El mandatario dijo que de los 100 compromisos que hizo en el Zócalo en diciembre de 2018, sólo le quedan pendientes 2 que son: descentralizar al gobierno federal y conocer la verdad en el caso Ayotzinapa.

Si realmente se hubieran cumplido los 98 compromisos que asegura el presidente, aseguró José Antonio Crespo, "ya estaríamos notando las diferencias".

(djh)