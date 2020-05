"Dile a tu hermana que la quiero", frase provocó "nudo en la garganta"

"Hijo, reconcíliense con Dios para que después de que me duerman pueda despertar y si no es así, para que ustedes puedan dormir", esas fueron las palabras con las que una madre con covid-19 se despidió de su hijo a través de videollamada antes de que la intubaran, ante la incertidumbre por no saber si se volverán a ver o no.

"Dile a tu hermana que la quiero mucho, a tu abuelito y a todos los de la congregación que se encomienden a Dios por todos los que estamos aquí en el hospital, los amo mucho y que sea lo que Dios dicte", expresó la paciente de 52 años que acababa de llegar al Hospital General Regional 2 El Marqués, del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Querétaro.

Esta historia fue narrada por el anestesiólogo Enrique Delgadillo, quien labora en ese hospital del IMSS y está en el frente de batalla contra el virus Sars-CoV2. En su cuenta de Twitter relató que ese día les avisaron que acababan de subir a una pacientes al tercer piso, ya que se estaba deteriorando rápidamente su salud y necesitaba ventilación mecánica.

Todos los miembros del personal médico se colocaron el equipo de protección para subir al piso en donde se encontraba la mujer. "Entramos y vimos un ambiente frío, seco, sombrío, sólo el sonido del bip, bip, bip ocasional", narró el especialista.

Cuando se acercaron a la paciente tenía dificultad para respirar y taquicardia, tosía de manera intensa y hablaba pausado. Al ver su estado de salud, los especialistas le indicaron que lo mejor era dormirla, para que sus músculos accesorios de la respiración descansaran, ya que se notaba que estaba haciendo esfuerzo.

La mujer aceptó, pero antes les pidió hablar con su hija que estaba ahí en el hospital. Dejarla entrar a la habitación no era una opción ante el riesgo de contagio. "En ese momento nos volteamos a ver entre todos. Nadie tenía la respuesta, así que se nos ocurrió hacerle una videollamada a su hija, pero no se sabía de memoria el número celular", dijo Delgadillo.

Los especialistas estuvieron un rato tratando de conseguir el teléfono, encontraron el del hermano de la paciente, quien les proporcionó el de su hijo, con quien finalmente se pudo hacer una videollamada antes de que la intubaran.

El doctor Delgadillo recordó que pudo ver un cambio en la mirada de la paciente cuando vio a su familiar a través de la pantalla, "sus ojos pasaron de una hiperemia conjuntival leve (enrojecimiento), a estar iluminados, a mostrar amor en cada reflejo de su pupila y transmitirlo en la cámara que la grababa. Su respiración bajó, hizo un par de suspiros, habló poco más de seis minutos con su hijo".

El especialista en anestesiología expresó que esa escena le hizo sentir un nudo en la garganta, sobre todo al pensar que la paciente habló con su hijo sin saber si podrán volver a platicar en persona.

Ahora sí, después de haber visto a su hijo, la mujer accedió a que le hicieran el procedimiento que requería. El equipo de nueve especialistas de la salud, entre médicos, enfermeras y camilleros realizaron la intubación para conectarla al ventilador y le aplicaron los medicamentos.

El doctor indicó que sólo queda esperar a ver cómo avanza la paciente. Algunos días después sus placas y estudios de laboratorio no mostraron los resultados esperados, pero parece que va mejorando y no tiene comorbilidades. "Espero en el fondo de mi corazón que sea extubada y dada de alta", enfatizó el doctor.