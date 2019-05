"Digna y valiente", actitud de soldados en Michoacán: AMLO

REDACCIÓN 28/05/2019 11:08 a.m.

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de "responsable, digna y valiente" a la actitud con la que soldados encararon la situación en la que fueron retenidos en la Huacana, Michoacán.

La actitud de los soldados fue muy responsable, muy digna, muy valiente, porque lo que es una cobardía abusar de nuestros semejantes, esa es una cobardía, por eso todo mi apoyo y mi respaldo a los soldados, marinos, los soldados son pueblo uniformado", lanzó en conferencia matutina.

Descartó que este actuar les reste autoridad a los integrantes de las Fuerzas Armadas del país, al contrario -dijo- les aporta mayor autoridad.

Van a mantener siempre una actitud prudente, porque son conscientes de que se deben de respetar los derechos humanos, y que a nadie se le debe privar de la vida, son situaciones muy difíciles, esto no les va a restar autoridad, al contrario, les da más autoridad", apuntó.



Por otra parte, el mandatario mexicano comentó que siguen trabajando en la capacitación de la Guardia Nacional para resolver situaciones como la de La Huacana. Destacó que el gobierno no oculta nada en casos de abusos o errores ejercidos por soldados y marinos.

Yo he podido constatar la manera responsable en que están actuando y en donde hay abusos, excesos, no se oculta nada, los mismos mandos como el almirante (Rafael) Ojeda o el general Cresencio (Sandoval) me informan y sin ninguna justificación, cuando cometen un error o hay un hecho lamentable en donde son responsables, lo asumen", aseguró.



