Difusión de mañaneras en Spotify le sale gratis a AMLO

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 24/04/2019 06:00 a.m.

La difusión de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador a través de la plataforma de streaming Spotify le sale gratis a la presidencia de la República.

Además, puede hacer uso de ella por tiempo ilimitado. Para formar parte del servicio de Spotify, la presidencia informó que no fue necesario comprar equipo adicional para transmitir a través de la plataforma, pues solo se requiere de una computadora con conexión a internet.

LSR TE RECOMIENDA: ¿Pierden encanto las conferencias mañaneras de AMLO?

Lo único que tiene un costo es el almacenamiento de los audios, de 2.99 dólares al mes, en una plataforma alterna, de la que no se reveló el nombre.

Así lo informó la propia presidencia, en respuesta a una solicitud de información elaborada por La Silla Rota, respecto a cuánto le costaba estar inscrita en Spotify, si para hacerlo fue necesario comprar equipo adicional, y si recibe el pago de regalías por las palabras que el presidente pronuncia cada mañana en sus conferencias y que son difundidas por Spotify y también por los canales de televisión del sistema público de radiodifusión.

La Presidencia de la República NO (en altas en la respuesta) celebró ningún contrato, convenio o acuerdo con la plataforma Spotify para la transmisión de las conferencias de prensa matutinas, ni tampoco se hizo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, ni la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para este propósito", respondió la presidencia.

"La Plataforma de Spotify en su servicio de podcast NO (en altas en la respuesta) tiene costo alguno, en su versión beta es gratuito y está abierto al público", agregó.



Una de las interrogantes de la solicitud de información es si los audios generaban regalías o ganancias monetarias y la respuesta obtenida fue que no las hay ni para el gobierno federal, ni para la Presidencia de la República, ni para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ni para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

"También informo que no hay ningún tipo de derechos que protejan los audios de las conferencias, ya que son de dominio público y están disponibles en Spotify para su escucha y descarga, así como el resto de las plataformas digitales en las cuales tiene presencia el Presidente".

TE PUEDE INTERESAR: Los choques de AMLO con "Reforma" que empezaron en 2006

SIN LÍMITE DE TIEMPO PARA USARSE

El pasado 6 de marzo la presidencia anunció que las conferencias mañaneras de Andrés Manuel López Obrador estarían disponibles para ser escuchadas a través de la plataforma Spotify, plataforma conocida a nivel mundial que por medio de streaming transmite a millones de usuarios en todo el mundo millares de canciones de distintos géneros musicales.

La empresa cuenta con un amplio catálogo, sin embargo hay cantantes que han protestado por las pírricas regalías que reciben por ser transmitidos por ese medio.

La Silla Rota hizo una solicitud de información sobre el costo del uso de la plataforma, o sobre si había algún convenio o contrato para la transmisión de los audios, entre la presidencia, u otra dependencia, y la compañía.

La solicitud también preguntó si habrá regalías que la plataforma pagará al gobierno federal, o el monto que el gobierno federal, ya sea la presidencia de la república, u otra dependencia, pagan a Spotify sobre la transmisión de las conferencias matutinas. También preguntó por cuánto tiempo es el convenio, e incluso si hubo alguna razón técnica para elegir dicha plataforma por encima de alguna otra. Además, saber si el convenio, contrato o acuerdo solo incluye transmitir y almacenar las conferencias matutinas, o incluye otro tipo de material y condiciones. También conocer si la reproducción de las conferencias matutinas implica un pago de derecho para quien lo haga fuera de la plataforma. Finalmente, si se compró algún equipo especial para transmitir las conferencias matutinas por Spotify.

La respuesta de la oficina de transparencia de la presidencia indica que no se pagan regalías a la presidencia por las conferencias del presidente. Además, debido a que no hay un contrato de por medio, el uso de la plataforma por parte de la presidencia es ilimitado, se desprende de la respuesta.

Debido a que no existe ningún contrato celebrado con la plataforma de streaming Spotify, no existe un tiempo límite de uso. Se eligió esta plataforma debido a su alcance digital, a su facilidad de acceso y su gratuidad", se reitera.

2.99 DÓLARES AL MES



En la solicitud también se pidió información sobre si se pagaba por almacenar los audios de las conferencias matutinas del presidente, y la respuesta fue que la plataforma no los almacena, y sí se paga 2.99 dólares a una plataforma alterna -de la que no se revela su nombre- por almacenarlos.

"Cabe aclarar que Spotify no funge como almacenador de los audios de las conferencias de prensa matutinas, sólo funciona como reproductor de los audios de éstas. Para el funcionamiento de Spotify bajo estas características de podcast se utiliza una plataforma alterna que sirve como almacenador adicional y como agregador de RSS. Su costo es de $2.99 USD mensual ($57.69 MXN al tipo de cambio del 13 de marzo de 2019)".

Por último, no se adquirió ningún equipo especial para poner a disposición de la población las conferencias de prensa matutinas a través de Spotify, ya que "no se requiere más que una computadora con conexión a internet... (Sic)".

VIDEO: AMLO, ¿radio o Spotify?

DERECHOS OTORGADOS A SPOTIFY

Por su parte Spotify en sus condiciones de uso, disponibles en línea, deja en claro que el uso de la plataforma implica la cesión de derechos por hasta 20 años.

"Otorgas a Spotify una licencia no exclusiva, transferible, sub-licenciable, libre de regalías, perpetua (o, en jurisdicciones en donde esto no esté permitido, por un plazo igual a la duración de los Convenios más veinte (20) años), irrevocable, mundial, totalmente pagada para usar, reproducir, poner a disposición del público (por ejemplo, interpretar o mostrar), publicar, traducir, modificar, crear obras derivadas de, y distribuir cualquiera de tus Contenidos de Usuario en relación con el Servicio a través de cualquier medio, ya sea solo o en combinación con otro Contenido o materiales, de cualquier manera y por cualquier medio, método o tecnología, ya sea conocido ahora o creado en el futuro. Además de los derechos específicamente otorgados aquí, conservas la titularidad de todos los derechos, incluidos los derechos de propiedad intelectual, sobre el Contenido de Usuario. Cuando corresponda y esté permitido por la ley aplicable, también aceptas renunciar a, y no hacer valer ningún ´derecho moral´ o derechos equivalentes, tal como tu derecho a ser identificado como el autor de cualquier Contenido de Usuario, incluidos los Comentarios, y tu derecho a oponerte al trato peyorativo de dicho Contenido de Usuario".

Otra de sus cláusulas indica que no se hace responsable por posibles datos filtrados o malware en la cuenta de sus usuarios.

"Ni Spotify ni ningún propietario de contenido garantizan que el servicio de Spotify esté libre de malware u otros componentes dañinos. Además, Spotify no hace declaración alguna ni garantiza, respalda, garantiza o asume responsabilidad por ninguna aplicación de terceros (o su contenido), el contenido del usuario, los dispositivos o cualquier otro producto o servicio anunciado, promovido u ofrecido por un tercero en o a través del servicio de Spotify o de cualquier sitio web hipervínculado, o destacado en cualquier banner u otra publicidad, y Spotify no es responsable de, ni tiene obligación alguna por ninguna transacción entre tú y terceros proveedores de lo anterior (el original viene en mayúsculas)".

ESCÁNDALOS

Spotify es una empresa de origen sueco, surgida en 2008 y que comenzó a expandirse a nivel internacional un año después. A lo largo de los años se ha visto envuelta en algunos escándalos. El más reciente ocurrió en diciembre pasado, cuando se reveló que Facebook, de Mark Zuckerberg, filtró datos de usuarios de la red social a través del buscador Bing de Microsoft, a compañías de streaming como Netflix, Amazon y Spotify.

A ello se suma que algunos músicos se han negado a compartir su música con la plataforma, debido a que no se pagan regalías. Entre ellos Taylor Swift y el grupo Radiohead.

Entre los años 2014 y 2015 también hubo sospechas de que datos de usuarios de Spotify fueron pirateados e incluso algunas páginas de internet filtraron que usuarios se quejaron de que entre sus canciones favoritas aparecieron temas que ellos no habían marcado.

La compañía de streaming también ha sido acusada de "inventar" artistas que aparecen en sus playlists pero que no tienen historial o son conocidos en otras partes.

LEA TAMBIEN Si se pudo con el huachicol, se puede con todo: AMLO Pemex reporta que de 612 pipas adquiridas por el gobierno federal, 428 ya están operando

LEA TAMBIEN "Estás aquí", la canción que lanzará la esposa de AMLO A través de su cuenta de Instagram, la doctora Beatriz Gutiérrez Müeller anunció que interpretará el sencillo en colaboración con Tania Libertad y con Armando Manzanero

djh