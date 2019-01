Difunden videos de operativo para capturar a "El Chapo"

REDACCIÓN 18/01/2019 12:19 p.m.

Sin evidencia no hay sentencia y eso lo saben muy bien los fiscales que llevan el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", quienes han presentado fotos, audios y videos para inculpar al líder del Cártel de Sinaloa.

Entre los videos que han presentado los fiscales estadunidenses son relacionados a las operaciones que llevaron a la segunda captura de Guzmán Loera, en febrero de 2014, dentro de un hotel de Mazatlán, Sinaloa.

El periodista de Vice, Keegan Hamilton, quien se encuentra cubriendo en Brooklyn, Nueva York, en Estados Unidos, el juicio contra "El Chapo", compartió en su cuenta de Twitter los videos de estos operativos.

Las primeras grabaciones son de una casa de seguridad de Guzmán Loera en Culiacán, Sinaloa, la zona preferida de "El Chapo" para ocultarse.

Marinos y agentes de la Administración para el Control de la Droga (DEA, por sus siglas en inglés) intentan ingresar al inmueble, pero una puerta reforzada hace que se tarden 10 minutos en ingresar, pese a que las fuerzas especiales utilizan un ariete para romper la entrada.

La grabación es tomada por Víctor Vázquez, agente de la DEA que esta semana testificó en el juicio, incluso en un segundo video toma el ariete para poder abrir la puerta.

Here's a first-person look at the effort to break down El Chapo's reinforced steel door, shot by a DEA agent with a GoPro camera. He takes a turn with the battering ram but can't get the job done. pic.twitter.com/DeVBY5T0Vo — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) 18 de enero de 2019

Al entrar a la casa, en un tercer video se muestra el interior de la misma, pero ya no hay nadie, Guzmán Loera escapó por un túnel instalado debajo de una bañera.

Más videos muestran a un trabajador de "El Chapo", apodado como "El Nariz", quien les enseña cómo funciona el sistema hidráulico de escape de Guzmán Loera en el baño: primero se conecta un cable a la energía eléctrica y con un botón escondido detrás de un espejo, la bañera se levanta automáticamente para abrir la entrada al túnel.

At another Chapo safe house, the DEA and marines forced one of Chapo's workers — a guy nicknamed Nariz or The Nose — to show them how to open the bathtub. He plugs a wire into an electrical outlet, triggering hydraulics that pop the lid to the tub, revealing a tunnel underneath. pic.twitter.com/Nj89K4ypY2 — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) 18 de enero de 2019

Los últimos videos muestran el operativo en una segunda casa, también en Culiacán, Sinaloa, donde el mismo problema los detiene: una puerta reforzada.

En esta ocasión no solo se tardaron 10 minutos en abrir la puerta, sino que ésta rompió uno de los arietes.

Escapó al igual que en el operativo anterior en un túnel debajo de una bañera, sin embargo, en esta ocasión no lo hizo solo, escapó con su amante la exdiputada local del PAN, Lucero Guadalupe Sánchez López.

Another video that shows the inside of the safe house where Chapo was staying when he escaped naked through the bathtub tunnel.



You can see the reinforced door and get a sense of how Chapo was living. It's nice but not super luxurious. pic.twitter.com/eT7QYt6OTt — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) 18 de enero de 2019

Según lo detalló ayer la misma diputada, ambos escaparon en paños menores, él particularmente desnudo, dentro de los túneles del desagüe.

Más videos compartidos por Keegan Hamilton muestran una pequeña parte del extenso armamento de Guzmán Loera, desde pistolas, hasta lanzagranadas.

This shows a cache of weapons found inside one of Chapo's safe houses, including a rocket-propelled grenade launcher and his favorite pistol, which has his initials JGL — Joaquín Guzman Loera — encrusted in diamonds on the grip. pic.twitter.com/c9uCsUSwKf — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) 18 de enero de 2019

Este viernes no hay audiencia del juicio contra "El Chapo" y se prevé que se reanude hasta el martes y no el lunes como ha sido en los más de dos meses de litigio.

