"Difiero de AMLO en tema del fuero": Olga Sánchez Cordero

La eventual secretaria de Gobernación en caso de la victoria de López Obrador afirma en entrevista que en eso tiene diferencias con el candidato

ROBERTO ROCK L. 06/05/2018 09:04 p.m.

Sánchez Cordero también explica detalladamente el tema de la amnistía que propone AMLO

La cancelación del fuero al presidente de la República es un tema en el que el candidato de coalición "Juntos haremos historia", Andrés Manuel López Obrador, mantiene diferencias con la que, de ganar la elección el próximo 1 de julio, será su secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Mientras que para el morenista es un tema irreductible "y de vida", de acuerdo con la versión de la exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ella considera que debe mantenerse en la Constitución como parte de un sistema de pesos y contrapesos en un esquema de división de poderes como el nuestro. De desaparecer, subraya, la gobernabilidad del país estaría en riesgo.

Sobre la desaparición del fuero, comenta:

"En mi óptica colocas al presidente y a la gobernabilidad de este país en manos de un fiscal general que pudiera tener intereses no tan transparentes y en un momento determinado pudiera procesar al presidente. Hay un bien superior que es la gobernabilidad del país y el sistema de división de poderes y de pesos y contrapesos que hay que cuidar".

Señala que hay un poder judicial muy fuerte y el poder legislativo también lo es, mientras que el presidente es unipersonal. La cancelación del fuero dejaría al presidente muy vulnerable, dice.

Por eso, ella vio con buenos ojos que el Senado de la República no aprobara la minuta que ya había avalado la Cámara de Diputados. En su opinión, si se va a hacer una reforma constitucional al artículo 108, "hay que construirla y construirla bien".

Para ella, una opción al modelo de cancelación del fuero sería el esquema norteamericano llamado "impeachment" en el que una autoridad administrativa formula una acusación formal contra un funcionario público ante el Congreso, en el cual se lleva a cabo el análisis del caso y se somete a votación para ver si le inhabilita.

EL PAÍS ESTÁ LASTIMADO, ESTÁ ENSANGRENTADO

El tema del fuero fue uno de los muchos aspectos que LA SILLA ROTA abordó con la doctora Sánchez Cordero en una entrevista en sus oficinas el jueves pasado. Esta conversación fue transmitida vía Facebook Live.

Esta mujer, que aprendió de su abuela y su bisabuela acerca de los derechos de las mujeres (su madre murió muy joven) y que participó en el movimiento estudiantil del 68, fue la primera ministra en la Corte a partir de la reestructuración del máximo órgano del poder judicial que promovió el presidente Ernesto Zedillo. Terminó su encargo en 2015.

Y podría ser la primera mujer secretaria de Gobernación en caso de que la coalición que encabeza López Obrador gane la Presidencia.

"Nunca ha habido una mujer secretaria de Gobernación en México y con ello estaríamos rompiendo un ´techo de cristal´". (Así se le denomina a los espacios a los que difícilmente pueden acceder las mujeres en la vida profesional).

El tema de la amnistía propuesta por López Obrador para pacificar al país no podía estar ausente en la conversación.

Antes de hablar de amnistía ella aborda un modelo que está proponiendo a su candidato que es el de la justicia transicional.

Lo explica así:

"Es una justicia de tránsito que trata de resolver un problema en una sociedad determinada ya sea por una guerra civil, guerra religiosa o una guerra como la nuestra que está soterrada -que fue reconocida cuando el presidente calderón habló de guerra. Al final del día tenemos un problema de violencia muy importante, muy intenso, de crimen organizado y de crimen no organizado".

Precisa que esta justicia transicional se ha utilizado en otros países y es internacionalmente reconocida. "Tiene como centro y eje rector a las víctimas, no se descuida a las víctimas, al contrario" pues se les reconocen cuatro derechos fundamentales:



El derecho a la verdad de los agravios y violaciones que sufrieron a sus derechos humanos o de sus familias

El acceso a la justicia que no necesariamente tiene que ser en tribunales nacionales, también internacionales o inclusive con medios alternativos de solución de controversias como puede ser la mediación. Un acceso a la justicia real.

Medidas de reparación para las víctimas

Mecanismos de no repetición, que tienen que provenir del mismo estado.

"El centro de esta justicia transicional está en las víctimas pero también en el mecanismo para la recuperación de la paz social y a la recomposición del tejido social que todos queremos".

Y hay otras vías. "Tenemos otros mecanismos que también se han probado en muchos países que es el tema de una ley de amnistía"



Se le pregunta sobre quiénes serían los beneficiarios de esa ley, que tendría que concretarse a partir de una iniciativa presentada por el presidente y aprobada por el Congreso.

"Habría que analizar cuál va a ser el universo de destinatarios de la ley, porque es una ley general; cuales son los sujetos que van a caer en esa ley y los supuestos normativos, las hipótesis de ley en las cuales se van a ubicar estos sujetos para no ser procesados. O si ya fueron procesados penalmente y sentenciados que obtengan su libertad. O bien, que tampoco sean investigados. Saldrían en libertad a pesar del proceso y la sentencia".

Afirma que Andrés Manuel López Obrador ha recorrido mucho la República y ha encontrado que hay muchísimas personas que están siendo empleadas por el narcotráfico, por ejemplo, muchos campesinos que ya sea por pobreza o porque están obligados a hacerlo, siembran la droga, la cosechan y hacen el trasiego.



"Hay sectores de población que no son violentos, que no necesariamente han cometido homicidios o crímenes terribles, y que no son gente violenta sino que básicamente están empleadas en estos momentos. Porque tú sabes que el narcotráfico ha sido el mayor generador empleos de los últimos años. Según un estudio de la UNAM en los últimos años serían 600 mil empleos. Son muchísimos empleos directos".

"¿Qué vas a hacer con una población de 600 mil personas que de alguna manera están trabajando para el narcotráfico que están cometiendo delitos? Por eso él (López Obrador) quiere atender a esta población, sobre todo a los jóvenes, que no se vean obligados por sus condiciones de pobreza.

Ella explica que toda ley de amnistía debe tener una temporalidad. Es decir, especificar de qué fecha a qué fecha va a estar esta ley concediendo la amnistía. "No es una ley de temporalidad hasta que se derogue". Y cita como ejemplo la amnistía que concedió el presidente Carlos Salinas a los zapatistas, que sólo abarcó los sucesos ocurridos entre el 1 de enero de 1994 hasta el 20 del mismo mes a las 15 horas.

Afirma que ya empezaron a trabajar en la iniciativa y una posibilidad –sin que sea una decisión tomada- es que la temporalidad en este caso fuera del 1 de diciembre de 2006 hasta diciembre de 2018.

Ella propone otra ley: la Ley de beneficios por colaboración eficaz, que está dirigida a delincuentes que hayan participado en sucesos (no se incluiría a asesinos) y que podrían aportar información de, por ejemplo, el paradero de personas desaparecidas. A quienes ofrecieran información eficaz, subraya, se les podría reducir la pena al mínimo.

"Estas situaciones pudieran ser positivas para la pacificación del país y para darle una respuesta a las víctimas".

A decir de la ministra, "el país está lastimado, esta ensangrentado. Tenemos que tomar decisiones de acuerdo al país que estamos viviendo en este momento".



"Desafortunado que AMLO llamara ´fifís´ a las organizaciones que quieren fiscal independiente"

Se le pregunta cuál es la visión de López Obrador respecto de la designación del fiscal general pues da la impresión que él quiere ser quien lo nombre.

- López Obrador ha dicho que hay agrupaciones ´fifís´ que se quieren adueñar de la nueva fiscalía general, se le pregunta.

- Fue desafortunada la mención de fifis, yo misma lo digo. Pero sí sé cómo piensa él, que (se puede hacer) mandando una terna por parte del presidente y no intervenir en la selección que haga el Senado. Incluso el Senado podría desechar esa terna y el presidente tendría la obligación de mandar otra terna y con toda independencia el Senado puede designar.

En su opinión, con un sistema así habría una corresponsabilidad de dos poderes respecto de la designación.

Asegura que el candidato está de acuerdo en que las fiscalías anticorrupción y la de delitos electorales sean autónomas.

Para la ministra, lo mejor sería que el presidente sólo propusiera a una persona como candidata a fiscal pero que fuera alguien de reconocido prestigio, que haya sido investigada y que cuente con la aceptación de la sociedad como una gente que hará un trabajo impecable.

Para Olga Sánchez Cordero, el concepto de fiscalía general que está vigente hace al fiscal un personaje muy poderoso, quien además nombra a los fiscales.

Otro aspecto que no le gusta es que el fiscal general dure nueve años en el encargo; propone que sean seis y que sea nombrado a la mitad del sexenio para que sea transexenal.

Reconoce que la actual Procuraduría General de la República (PGR) ha sido utilizada como herramienta para perseguir enemigos políticos; propone que la nueva fiscalía sea autónoma y funcional. Subraya esto último porque segura que los agentes del ministerio público están rebasados "y eso que sólo se denuncia el 2% de los delitos".

Ella no estaría de acuerdo con un Código Penal Único, como lo ha propuesto el candidato de "Todos por México", José Antonio Meade, porque asegura que los delitos no son iguales en todo el territorio nacional.

"NO SE SOMETERÍAN A CONSULTA LOS DERECHOS"

La también candidata a senadora es una ferviente defensora de los derechos de las mujeres. Ella votó en favor de la constitucionalidad de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo en las 12 primeras semanas de gestación. Y es algo que su candidato a la Presidencia ha dicho que someterá a consulta.

"En este caso concreto yo entiendo es que no está poniendo a consulta los derechos. Es un tema que divide a las sociedades, muy polémico. Hay muchas voces diferentes, algunas que no están de acuerdo porque no lo han entendido. Hay que explicarlo muy bien. Y otras que están de acuerdo con la resolucion de la Suprema Corte".

- ¿Entonces qué llevaría a consulta López Obrador?, se le cuestiona.

"Yo lo que entiendo es darle voz a toda esta corriente ideológica que no está de acuerdo y a la otra corriente que sí está de acuerdo, que es mi posición. Yo creo que si se les transmite lo que está en juego, además de las libertades, que lo que está en juego es despenalizar la conducta de una mujer que decide interrumpir el embarazo, y que no se le procesará penalmente ni se le condenará a una pena privativa de su libertad, todo mundo te va a decir que no quiere llevar a las mujeres a la cárcel. Todo el mundo, aunque opinen distinto.

HAY QUE REVISAR EL FEDERALISMO

La candidata al Senado (algo que ella buscó porque quería terminar su vida profesional como legisladora, según platica), considera que es necesario hacer una revisión del federalismo en el país, "empezando por el federalismo fiscal y la Ley de Coordinación Fiscal.

Pone como ejemplo lo que pasa con las transferencias de recursos federales a las arcas de los estados, sin que haya una responsabilidad a nivel estatal sobre la recaudación.

También ejemplifica con el caso de los recursos que se enviaron a los gobernadores desde hace varios años para que se prepararan para la implementación del Sistema Penal Acusatorio y no lo hicieron "¿Dónde quedaron esos recursos?", pregunta.

La ministra, quien también fue la primera notaria mujer, trabaja arduamente en las encomiendas que le ha dado López Obrador, y si gana la senaduría por la vía plurinominal, sólo la ocupará por unos cuantos meses hasta que el eventual candidato ganador de Morena asuma la Presidencia el 1 de diciembre de 2018.

