Difieren Morena y PRI en fecha para dictaminar Reforma Eléctrica

Los coordinadores parlamentarios de Morena y PRI difirieron en la fecha en que se debe elaborar el dictamen de la Reforma Eléctrica ya que la próxima semana concluyen los Foros que convocaron para discutir el tema desde diferentes ángulos y con diversos sectores.

Mientras el morenista Ignacio Mier afirmó que éste podría comenzar a elaborarse en comisiones unidas en la segunda quincena de marzo, el priista Rubén Moreira consideró que aún no hay fecha para abordar el tema.

"Por lo que hace a la coalición Juntos Haremos Historia, pensamos que en la segunda quincena de marzo podrá comenzar a perfilar un proyecto de dictamen para que se ha votado en comisiones unidas y después subir al pleno", dijo Mier.

Contextualizó que la próxima semana realizarán el último parlamento abierto; y que en este participarán gobernadores y alcaldes. Además, dijo que su partido realizó ya poco menos de 300 asambleas informativas en todo el país y que están por llevar a cabo 10 más para cerrar el tema.

"Vamos a terminar el diálogo con los gobernadores y después pedirle a la secretaría técnica de la Junta de Coordinación Política que presente la relatoría. Seguramente 8 días después va a tenerla y se remitirá a las comisiones unidas de Medio Ambiente, Energía y Puntos Constitucionales para que inicie el proceso de dictaminación", afirmó.

Por su parte, Moreira respondió después de que se concluyan los foros inicia lo que llamó "la hora de los calambres".

Y aseguró que el dictamen no puede comenzar a elaborarse "hasta que haya condiciones políticas, y no me refiero a la grilla, sino al trabajo político de búsqueda de acuerdos".

Hasta el momento se han realizado 25 foros de parlamento abierto para analizar la iniciativa eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque aún no hay nombres por confirmar, el lunes participarían gobernadores y alcaldes; hasta el momento trascendió que han confirmado su participación 3 participantes de cada grupo.