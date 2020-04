Diferir cuotas, nada nuevo, es mecanismo ya contemplado en ley IMSS

"Cuando hay un accidente de trabajo y no está asegurado el trabajador, los patrones se ponen a temblar. A veces alcanzan a darlo de baja en el momento, pero si no lo hacen las multas son altas. La ley busca que el trabajador no se quede desprotegido y si llega a suceder algo así entonces que al trabajador se le incapacite y que a los que se van a pensionar no se les afecte. Si hay un corte se suspende porque hay que recordar que se toma de base los últimos cinco años, dentro de lo malo están actuando bien", agregó Martínez.