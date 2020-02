Diferencias contables en IMSS y afiliación duplicada en Seguro Popular, en 2018: ASF

Diferencias contables por 20 mil 551 millones de pesos por medicamentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y 4.7 millones de registros duplicados de personas afiliadas al Seguro Popular fueron algunas de las anomalías que dejó la administración de Enrique Peña Nieto durante su último año, las cuales fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación.

En la Tercera Entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, la Auditoría detectó diversas irregularidades en el Sector Salud, respecto a la compra y almacenamiento de medicamentos, así como por la adquisición de equipo médico.

El tema de los medicamentos fue el que generó más irregularidades en las auditorías. En el IMSS hallaron diferencias contables por 20 mil 551.1 millones de pesos entre las cuentas de activo y de gastos por este concepto, así como en las cuentas de baja por caducidad, con fecha al 31 de diciembre de 2018.

Estas irregularidades se detectaron en 11 almacenes, destacan diferencias en inventarios, la falta de documentos que acrediten entradas y salidas de fármacos y que no se constató el registro contable de 100 órdenes de compra por 6 millones de pesos, así como 12 recetas colectivas por 3.8 millones de pesos.

Respecto a la compra consolidada, la ASF indicó que sólo se adquirieron 192 piezas de imiglucerasa, cuando la cantidad mínima era 3 mil 42, lo que derivó en un sobrecosto por 0.2 millones de pesos.

De la Secretaría de Salud auditó el desempeño del Sistema de Protección Social en Salud, es decir, el extinto Seguro Popular. Indicó que al cierre de 2018 tenía un padrón de beneficiarios de 53 millones 530 mil 350 personas, es decir, 78.6% de la población sin seguridad social, es que es de 68 millones 112 mil 161 personas.

Sin embargo, señaló que "esta cifra no es del todo confiable", porque el último cotejo al cierre del primer semestre de 2019 mostró que había 4.7 millones de registros duplicados con los padrones de las instituciones de seguridad social.

Respecto a las finanzas del Seguro Popular, en 2018 la Federación ejerció 152 millones, 496 mil 052.4 miles de pesos, pero a los estados se transfirieron 10.5% menos de los recursos establecidos en la Ley General de Salud.

También de la Secretaría de Salud, se detectaron irregularidades por 367 millones 648 mil pesos en el Programa Salud Materna, Sexual y Reproductiva. Estas anomalías fueron detectadas en 11 entidades del país: Coahuila, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado tampoco se salvó de anomalías. La ASF detectó que hubo faltantes de inventario en cuatro hospitales: en el Regional de León el monto era de 9.2 millones de pesos; en el Regional 1 de octubre fue por 10.8 millones; en el 20 de Noviembre ascendió a 1.2 millones, y en el Adolfo López Mateos la cifra fue de 1.9 millones.

Otro de los problemas fue en el Proyecto Fortalecimiento de equipo médico en hospitales de tercer nivel de atención de la salud en el ISSSTE, en el que se compraron mil 625 camas de un total de mil 683 equipos, por lo que la Auditoría concluyó que no cumplió su objetivo. Asimismo, en los inventarios no se reportaron 6 códigos por 0.9 millones de pesos correspondientes a adquisiciones de equipo médico y en otras tres clasificaciones por mil 222.5 millones de pesos.

Escuelas dieron otro uso a recursos para inglés

La Auditoría Superior de la Federación analizó el cumplimiento del Programa Nacional de Inglés, pero en cuatro estados halló irregularidades. En la Ciudad de México los recursos se ejercieron para atender otras presiones de gasto; Aguascalientes pagó 2. mil 909.6 miles de pesos por la contratación de 215 asesores externos cuando en la ley se indica otras reglas.

En el Estado de México no se ejerció el 68.2% de los recursos otorgados por la SEP para la enseñanza de inglés, mientras que Morelos no aplicó recursos por mil 809.6 miles de pesos y no contó con comprobantes de 9 mil 967 miles de pesos. Además, no demostró un importe por 3 mil 336 miles de pesos, erogó recursos por 21 mil pesos en gastos no autorizados y utilizó 130 mil en fines distintos al programa.

(María José Pardo)