"Difamador cobarde", critica "El jefe Diego" a AMLO

Diego Fernández de Cevallos criticó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se niegue a exhibir presuntas pruebas de delitos que hubiera cometido el excandidato presidencial panista y lo retó a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República y que se resuelva conforme a derecho

"No corresponde al ´presidente de todos los mexicanos´ imputarme desde su púlpito imperial un delito de ahora y otro de hace 20 años (que no cometí) y negarse a exhibir las pruebas que dice tener en mi contra", dijo en una carta posteada en Twitter.

López Obrador acusó al panista de recibir "miles de millones" de pesos siendo abogado de una empresa de jugos durante el gobierno de Vicente Fox.

"El que sea su pérfido proceder (difamar a todo el que no se somete a sus designios) solamente agrava su felonía", criticó Cevallos quien advirtió que si López Obrador fuera un hombre de honor, su acusación pública estaría acompañada de pruebas que lo sustentaran.

Si López Obrador fuera un hombre de honor, sus acusaciones estarían sustentadas. Sin embargo, ha decidido no enfrentarme, quedando como lo que es: un difamador cobarde.



A los ciudadanos lo que les interesa es saber quién es el delicuente: usted o yo, @lopezobrador_. — Diego Fernández de Cevallos (@DiegoFC) May 18, 2021

"Que aclare, que diga si es cierto o no que fue abogado de Jugos Del Valle, que diga si es cierto o no, como sostienen los abogados, que ellos estaban solicitando tanto la empresa como el abogado que les devolvieran el IVA entrando el gobierno de Vicente Fox", dijo. "Que diga si es cierto o no que sin que se terminara el juicio llegaron a un acuerdo administrativo sin que se concluyera el proceso. Que diga si es cierto o no que el acuerdo significó recibir miles de millones de pesos". El presidente cuestionó también que por dicha devolución del IVA a la empresa descontaron participaciones federales a los estados. El 13 de mayo, luego de que en su conferencia mañanera en Palacio Nacional del 7 de mayo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador señaló que, Diego Fernández de Cevallos está vinculado en "delitos graves", éste pide derecho de réplica.

A través de un documento, el "Jefe Diego" le pidió a López Obrador la oportunidad de responderle respecto a las conductas que le imputa, la primera de ellas, de que está "vinculado" a un grupo opositor a su gobierno y que recibe fondos del gobierno estadounidense.

Así como que, se propone a evitar que los recursos públicos se apliquen en beneficio de los mexicanos más pobres, aseguró el presidente mexicano.

Ante dichas declaraciones, Fernández de Cevallos afirmó que, sí participó como abogado en una maniobra, ilegal e inmoral, "que tuvo como consecuencia la devolución tramposa de muchos miles de millones de impuestos, en beneficio de una empresa ´refresquera´", dice el documento.

Por la gravedad de los hechos que me imputa, y porque usted utiliza instalaciones y recursos públicos para denigrarme, señale día y hora en que habré de presentarme en Palacio Nacional para escuchar de su voz tales cargos y las pruebas que los sustenten, dándome la oportunidad de responderle

De no concederle el derecho de réplica, el "Jefe Diego" dijo que López Obrador quedaría como un cobarde.

"De obsequiar mi petición, quedará como hombre y gobernante que sostiene y justifica su palabra; en caso contrario, y si no se retracta, yo daré un paso adelante, y usted resultará simplemente un difamador cobarde que denigra a México en la presidencia".

LE RESPONDE AMLO AL JEFE DIEGO

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió con un "ay, nanita" ante el reto que le lanzó Fernández de Cevallos.

Señaló que la solución para este conflicto es sencilla, ya que el excandidato sólo debe aclarar si las acusaciones son ciertas o no.