Dieron largas a estados y ahora acceden a vacunas hasta fin de año

Los gobernadores ven difícil la compra de vacunas contra covid-19 porque los laboratorios tienen comprometida su producción, pero tentativamente podrían recibir dosis a partir de noviembre de este año o a principios de 2022, explicó el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, quien afirmó que "no hay peor lucha que la que no se hace" y que lo van a intentar porque es necesario contar con todas las vacunas disponibles al alcance de México.

En entrevista con La Silla Rota, el también coordinador de la Comisión Ejecutiva de Salud de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), manifestó que hay preocupación por la coordinación con el gobierno federal para la puesta en marcha de la estrategia de vacunación y porque hace falta más personal capacitado en las brigadas correcaminos.

En materia electoral, el gobernador de Yucatán manifestó que ojalá no se busque sacar raja política de las elecciones, ya que en este momento la vacunación contra covid es el reto más grande y todos deben unir esfuerzos.

En la conferencia matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que se emitirá un comunicado para establecer que cualquier empresa o gobierno local que quiera adquirir vacunas contra el virus Sars-CoV2 para aplicarlas en México tiene autorización, sólo deben de anexar a la solicitud el contrato de adquisición de las vacunas, la cantidad y la farmacéutica.

Una postura diferente a la que se había informado el jueves, cuando el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, les dijo a los gobernadores que no sería posible y reiteró el mensaje en la conferencia vespertina, al señalar que de hacerlo se podrían diluir los esfuerzos de la estrategia nacional de vacunación si se empieza a inocular a otros sectores de la población.

Vila Dosal explicó que en varias ocasiones planteó esta pregunta en las reuniones de la Conago y que primero le respondieron que se emitiría un lineamiento por parte del Instituto de Salud para el Bienestar, pero después le dijeron que no se podría, hasta ahora que el presidente dio su visto bueno.

P: ¿Ustedes cómo reciben esta noticia de que el presidente les autoriza comprar las vacunas? Después de que hubo discursos que se contraponían, todavía ayer el subsecretario López-Gatell dijo que no porque iba a haber desorden.

R: Creo que sin duda es una buena noticia, creo que es una muestra de sensibilidad del presidente. La realidad es que sí hubo contradicciones en lo que se había planteado.

Como ustedes saben, a mí me toca ser coordinador de Salud de la Conago y hace 15 días convocamos a una reunión para conocer el plan nacional de vacunación, en esa reunión yo expresé el interés de varios estados de la República que querían tener la posibilidad de comprar vacunas, específicamente si íbamos o no a poder comprarlas.

En ese momento nos dijeron que sí íbamos a poder comprar vacunas, pero que el Insabi iba a sacar unos lineamientos que nos harían llegar en el transcurso de la semana. Estos lineamientos no llegaron, el jueves tuvimos otra reunión convocada por la secretaria de Gobernación, volví a hacer la misma pregunta y fue que ya el doctor López-Gatell tomó la palabra y nos dijo que no, que no era posible que los estados compráramos vacunas porque contravenía los principios con los cuales se había hecho el plan nacional de vacunación.

Con eso nos quedamos el día de ayer y hoy el presidente anuncia que hará un decreto que permita no solamente a los estados, sino también a los particulares comprar vacunas y, bueno, desde muy temprano los gobernadores del PAN, que somos miembros de la GOAN nos pusimos en comunicación y la idea que tenemos es que podamos hacer un pull entre todos los estados, junto con la iniciativa privada que quiera sumarse, para tener un volumen importante de vacunas e ir a platicar con las farmacéuticas.

Creo que también es importante que seamos muy realistas, porque la realidad es que nosotros hemos estado en contacto con prácticamente todas las farmacéuticas y lo que ellos han expresado, desde hace ya algún tiempo, es que toda la producción que tienen para este año, ya la tienen comprometida, que quiere decir esto, que ya la tienen vendida, a quiénes, pues principalmente a los gobiernos federales, no solamente de México.

Los gobiernos federales salieron a comprar vacunas en agosto y nosotros estamos saliendo a finales de enero. Entonces sí va a ser algo difícil, será algo complicado, pero también creo que no hay peor lucha que la que no se hace y todo lo que los estados podamos hacer para ayudar a que esta pandemia termine, lo tenemos que hacer.

P: No sería necesario mejor hacer un replanteamiento completo de la estrategia, decir que ahora sí se coordine el gobierno federal, con el sector privado y con los gobiernos estatales para hacer un mejor aprovechamiento de esta oportunidad, dada la dificultad, porque si ustedes pueden comprar vacunas, pero hasta el año que entra, pues no tiene ningún sentido.

R: Yo creo que el tema de poder comprar vacunas depende mucho de la disponibilidad, hoy el gran problema que hay es la capacidad de producción, eso lo sabemos no de ahorita, sino de ya hace un buen tiempo atrás.

Aquí en Yucatán hemos tenido una muy buena coordinación tanto con el gobierno federal como con los particulares, ya depende de la Secretaría de Salud federal lograr esta coordinación con el sector privado, que yo también estoy convencido que también tiene mucho que aportar a este plan nacional de vacunación.

P: ¿Pero es un hecho, los gobernadores lo van a intentar, aunque sea difícil?

R: Sí, por supuesto lo vamos a intentar, yo creo que hoy más que nunca necesitamos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder tener más vacunas disponibles, tener más vacunas pues es algo bueno para todos, yo no veo de dónde el que podamos tener más vacunas nos pueda salir contraproducente.

Por supuesto no se trata de decir yo ya tengo mis vacunas y voy a hacer lo que quiera con ellas. Cuando menos en el caso de Yucatán, si llegáramos a conseguir vacunas, nos coordinaremos con el gobierno federal para ver en qué etapa de la vacunación van ellos y cómo podemos coadyuvar.

Te voy a poner un ejemplo, supongamos que llegamos a tener vacunas y el gobierno federal está vacunando a los de arriba de 70 años, decir oye pues yo tengo tantas vacunas, qué te parece si yo empiezo con los de arriba de 60 y así avanzamos más rápido.

P: ¿Con qué farmacéuticas ya tuvieron contacto?

R: Nosotros ya hemos platicado con Pfizer, con AstraZeneca, con CanSino, con Jhonson y Jhonson, con Sputnik, que todavía la información es bastante preliminar, seguramente otra que se me está pasando, pero prácticamente todos nos dicen lo mismo: ´oigan pues ya tenemos nuestra capacidad de producción comprometida´.

Más o menos las fechas que nos dijeron que a lo mejor, sin comprometerse, podrían ser finales de este año, noviembre, diciembre, principios del año 2022, pero bueno, al paso que vamos, esta pandemia va a seguir y a lo mejor también en ese momento necesitamos las vacunas.

P: ¿Gobernador, entonces se adecuarían ustedes al plan de vacunación?

R: Yo creo que es importantísimo estar coordinados, yo si en algo coincido de lo que dijo ayer el doctor López-Gatell es que no podemos tener un plan de vacunación donde cada quien haga lo que quiera, pero sí todos tenemos que hacer lo posible para conseguir vacunas, ponerlo sobre la mesa y juntos coordinarnos para que este plan de vacunación alga lo mejor posible.

Yo sí creo que tiene que haber una coordinación, yo sí creo que debe haber un diálogo y no podemos estar haciendo cosas totalmente opuestas a lo que está haciendo el gobierno federal.

P: Ayer se estaba anunciando que se va a vacunar a maestros en Campeche, pero los números no me cuadran, van a poner 12 mil 157 vacunas, lo van a hacer en dos días, van a ir 81 brigadas, es decir, 972 personas. Es decir, 972 personas para 12 mil vacunas en dos días se me hacen como muy lento o que no está bien aceitada la metodología para vacunar. ¿Parece como que algo habría que ajustar ahí, ¿no?

R: Nosotros, los gobernadores, lo hemos manifestado ya en tres reuniones que hemos tenido con los funcionarios de la Secretaría de Salud del gobierno federal, sobre este tema de las brigadas que están planteando.

Nosotros qué es lo que decimos, miren, en todos los estados existe el Consejo Estatal de Vacunación que es el órgano máximo por ley de este tema, en este consejo está el IMSS, el ISSSTE, las Fuerzas Armadas, dependencias del gobierno federal, también las dependencias del gobierno estatal, pero también se encuentran las universidades, los laboratorios, los centros de investigación y este consejo es el que siempre ha hecho todas las campañas de vacunación que se han hecho en el país.

En ese sentido, el gobierno federal dice no, no vamos a utilizar la experiencia, no vamos a utilizar el conocimiento, la infraestructura que tiene el Consejo, y vamos a crear unas brigadas nuevas, estas brigadas como ya saben están integradas por 12 personas.

Quiénes son los 12 integrantes de la brigada: un promotor del programa Sembrando Vidas, motor del programa de Becas Benito Juárez, dos servidores de la nación, dos voluntarios que no sabemos cómo se van a elegir, cuatro miembros de las Fuerzas Armadas, un doctor y una enfermera.

Yo creo que estás brigadas deberíamos estarlas robusteciendo con más personal médico de los estados que nos permitiera tener mayor certeza de que la gente que se está vacunando, en caso de tener alguna reacción, tengamos la capacidad para atenderlas y seguir continuando con el proceso de vacunación.

P: Ojalá y les hagan caso, porque insisto, cuando empecé a ver el cuadrito, dije mucho general y poca caballería.

R: Sí, es un poquito, nosotros lo que creemos es que estas brigadas de vacunación que se están creando, adolecen de la experiencia, adolecen del conocimiento técnico que necesita tener una brigada de vacunación y te voy a decir otra cosa, quieren hacer las vacunaciones, aquí en Yucatán se ha planteado por parte del delegado de Bienestar, hacer las vacunaciones en los Centros Integradores de Bienestar, que son oficinas de gobierno, burocráticas, el mobiliario que existe son escritorios y sillas.

P: ¿Qué va pasar si se hace en estos lugares la vacunación cuando un adulto mayor se sienta mal?

R: No va a haber una cama donde se pueda recostar para estar un rato ahí mientras se le pasa el mareo, no hay un refrigerador que permita tener en una mejor temperatura las vacunas.

P: ¿Por qué hacer la vacunación en estos Centros Integradores de Bienestar si en la mayoría de las comunidades tenemos un pequeño centro de salud, una unidad médica que tiene la infraestructura, que tiene camas, que tiene refrigeradores y que tiene personal médico?

R: Ésas son las cosas que hemos planteado, como te decía hasta este momento no he tenido mucho eco, ojalá que este plan de vacunación funcione y ojalá también que nos dejen participar.

P: Gobernador, ahorita que mencionaba la vacunación de adultos mayores, que prácticamente ya la tenemos en la puerta, ¿les han comentado ustedes bien cómo se va a realizar? También me gustaría preguntarle si los están limitando ustedes en cuanto a dónde se debe realizar la vacunación, ¿pedirían ustedes más libertad de decidir los puntos en donde se van aplicar las vacunas?

R: En ese tema de libertad para decidir el plan de vacunación, la realidad es que el plan de vacunación lo está llevando a cabo la Secretaría de Salud federal, ellos son los que están diciendo dónde cuándo, por lo menos es lo que se espera en la siguiente etapa de adultos mayores. Bueno, te comento, tampoco sabemos a ciencia cierta a qué personas se va a vacunar.

Yo pensaba que la reunión que tuvimos el día jueves como nos iban a dar a conocer esto, pero también con el tema del atraso en la llegada de las vacunas, que todos conocemos, pues también se decidió que se trate más adelante.

P: Gobernador, quisiera preguntarle algo de la grilla política, como están viendo el año electoral, viene muy complicado, viene mucha crispación. El presidente, con una confrontación muy abierta hacia los opositores, ¿no temen los gobernadores, sobre todo de Acción Nacional en este caso, que les vayan a cargar las tintas a ustedes, en aras de un asunto de una raja electoral que quieran obtener?

R: Yo no puedo hablar por mis compañeros gobernadores, esas son opiniones personales de cada uno de ellos, yo puedo hablar de mi parte, yo no tengo una relación de enfrentamiento ni de confrontación con el presidente, tengo una muy buena relación institucional, de respeto de las facultades que tiene el señor presidente y de las que tengo yo como gobernador.

En ese sentido, yo espero que aquí en Yucatán, como siempre, podamos tener un proceso electoral tranquilo que le permita a los ciudadanos salir a votar libremente, sin coacción y por supuesto que como gobierno estatal también es nuestra responsabilidad garantizar que esta libertad se lleve a cabo.

Yo creo que en el tema este de estar sacando raja electoral y lo que se ha comentado, con el tema de vacunación, yo creo que el reto que tenemos por delante en medio de esta pandemia es más grande que todos nosotros y la verdad debemos tener mucha altura de miras para poner por delante la salud de miles de personas que hoy están sufriendo y otras que van a sufrir, en los próximos meses, tenemos que ponernos todas las pilas ayudarnos, coordinarnos y resolver las posibles diferencias que se tengan para que este plan de vacunación pueda ser un éxito.

P: Por último, me gustaría preguntarle, ¿hay preocupación entre los gobernadores sobre el avance que lleva actualmente el plan de vacunación?

R: Definitivamente, a todos nos gustaría, creo que, sin excepción, no creo que haya un mexicano no le gustaría que el plan de vacunación estuviera avanzando más rápidamente.

Sí hay preocupación, especialmente en el personal médico que ya se le aplicó la primera vacuna y supuestamente 21 días después se le iba a poner la segunda aplicación, esto ha tenido un retraso y lo que nos informaron el día de ayer en la reunión que tuvimos con funcionarios del gobierno federal, es que Pfizer ha indicado que esta segunda aplicación se podría poner 28 o hasta 35 días después, que se espera que las vacunas ya estén llegando debido al atraso que tuvo Pfizer por esta redistribución que hizo su planta.

En ese sentido, esperemos que pronto podamos tener las vacunas, para dar la segunda aplicación al personal de salud y como digo yo creo que este trabajo es de todos, yo creo que todos tenemos que sumar para que esto pueda salir bien y desde Yucatán tenemos la mejor disposición.