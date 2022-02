Dictan auto de formal prisión contra Facundo Rosas por "Rápido y Furioso"

Un secretario en funciones de Juez dictó auto de formal prisión al excomisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas, subsecretario de Seguridad en el sexenio de Calderón y brazo derecho de Genaro García Luna.

La semana pasada, la FGR cumplimentó orden se aprehensión contra Facundo Rosas por el delito de tráfico de armas, vinculado con el caso del operativo Rápido y Furioso.

Esta acción contempló el tráfico ilegal de más de 2 mil armas de fuego de Estados Unidos a México, las cuales quedaron en manos del crimen organizado.

El propósito del operativo binacional implementado en el gobierno de Felipe Calderón era ubicar el destino final del armamento, pero fracasó.

Por ese caso, la FGR obtuvo órdenes de aprehensión contra siete personas, entre ellas Joaquín El Chapo Guzmán, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino.

El excomisionado de la desaparecida Policía Federal, durante el gobierno de Felipe Calderón, fue detenido esta mañana por atropellar y causar la muerte de una mujer en inmediaciones de Ciudad Universitaria.

Rosas Rosas, quien también fue secretario de Seguridad Pública del estado de Puebla, permanece detenido en la fiscalía de Álvaro Obregón tres por su probable responsabilidad en el delito de homicidio culposo por tránsito de vehículo.

Funcionarios del gobierno de Ciudad de México dijeron que fueron notificados del próximo cumplimiento de una orden de aprehensión del fuero federal.

Sin precisar el delito que se le atribuye a Facundo Rosas, señalaron que el mandamiento fue girado por un juez de control federal y será ejecutado por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la FGR.

Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública Federal y Facundo Rosas, Comisionado General de la Policía Federal en el sexenio de Felipe Calderón (Foto Ilustrativa: Cuartoscuro)





ATROPELLA A MUJER CERCA DE CU

Rosas quedó bajo arresto este jueves en la colonia La Otra Banda, alcaldía Álvaro Obregón, al provocar el fallecimiento de una mujer a la que atropelló con su camioneta en el cruce de avenida Insurgentes y Eje 10 Sur.

El ex funcionario no huyó del lugar y no opuso resistencia a la detención.

Rosas conducía una camioneta Toyota color blanco placas de circulación TZZ-4433 del estado de Puebla , con la que impactó a la mujer.

La víctima golpeó con la cabeza el pavimento; el ex funcionario detuvo la marcha y se quedó en el lugar para tratar de auxiliarla sin que haya intentado escapar.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron al lugar y arrestaron a Rosas, quien fue uno de los hombres de mayor confianza del exsecretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna en el sexenio calderonista.

Fue trasladado a la Fiscalía de Álvaro Obregón a disposición del agente del Ministerio Público.

Autoridades capitalinas realizan análisis de alcohol y drogas a Rosas.

El ex comisionado de la PF fue citado en febrero de 2021 por la Fiscalía General de la República (FGR) para comparecer por una de las investigación contra Genaro García Luna, por sus presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa.

