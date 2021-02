Dictamen sobre fideicomisos debe regresar a comisiones: oposición

Coordinadores parlamentarios de los partidos de oposición PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano afirmaron que no hay dictamen para eliminar 109 fideicomisos y que por esa razón no podrá someterse a votación del pleno mañana, tras lo ocurrido en la Comisión de Presupuesto cuando un grupo de sus legisladores se levantó de la sesión para romper el quórum.

Como La Silla Rota informó anoche, la mayoría de las bancadas de Morena y el partido Verde avalaron con 20 votos a favor la eliminación de 109 fideicomisos, tal como planteó Morena en el dictamen que presentó un día antes. Tras más de cuatro horas de discusión todas las bancadas votaron en lo general este dictamen, dejando los artículos en reserva para su discusión en el pleno. Y aunque la oposición sólo reunió 15 votos, la comisión anunció el envío del dictamen a la Mesa Directiva para someterlo a votarlo este jueves durante la sesión ordinaria.

No obstante, estas cuatro bancadas señalaron en conferencia de prensa que no hay dictamen porque ellos no votaron las reservas de artículos; y que por esa razón el dictamen debe ser devuelto a comisiones.

Por separado, aseguraron que defenderán el presupuesto 2021 para evitar que Morena agregue a la eliminación de 109 fideicomisos, recursos del fondo de protección contra gastos catastróficos catalogados como el Fondo para la salud y el bienestar equivalentes a entre 33 mil mdp y 97 mil mdp.

"Este fideicomiso no formaba parte de la lista que incluía el dictamen", señaló Verónica Peña coordinadora de la bancada perredista, "son la única alternativa para la población que no cuenta con seguridad social... Se utiliza en cerca de 65 padecimientos entre ellos cáncer, enfermedades hepáticas, renales, etcétera". Reiteró que por esa razón se levantaron ayer al final de la sesión y reiteraron que si el gobierno federal quiere recursos debe quitarlos a sus obras emblemáticas: el nuevo aeropuerto, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

El coordinador de la bancada panista Juan Carlos Romero Hicks, aseguró que, en las comisiones de Presupuesto, Cultura, así como Ciencia y Tecnología se han recibido cartas para pedir la no eliminación de los fideicomisos. "Ya secaron las arcas públicas, fueron tras el fondo de infraestructura de entidades federativas FIES y ahora quieren poner 33 mdp del fondo para gastos catastróficos a su disposición cuando esa circunstancia no estaba prevista", señaló. "La lista es una comedia qué puede convertirse en tragedia" y argumentó que en los parlamentos abiertos se empeñó su palabra con científicos y cineastas para no tocar dichos fondos.

También comentó que, en una breve conversación con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, previo a su comparecencia le pidió no eliminar los fideicomisos; y que el funcionario respondió que él estaba haciendo su trabajo y que les pedía paciencia. "El secretario es una persona muy seria, el problema es que el presidente no le escucha. Y si lo oye, no le entiende", consideró Romero Hicks.

Tonatiu Bravo de Movimiento Ciudadano, advirtió que como en este dictamen no se incluye en el listado de los 109 fondos el de salud, no sería posible agregar éste en un artículo transitorio. "La mayoría de votos no da derechos para afectar a tantas personas... No pueden actuar así por un manotazo presidencial", precisó. "No nos oponemos a que se atienda la pandemia, al revés, pero no es correcto quitarle dinero a gastos catastróficos que están en curso para personas con padecimientos".

El coordinador priista René Juárez dijo que en el dictamen no se especifican gastos para la compra de la vacuna covid y que ese es un riesgo. "Estas decisiones están afectando a los más pobres de los pobres, y más si están enfermos de cáncer... Porque todo el dinero va a entrar a una bolsa y ¿Quién va a decidir la prioridad de su uso? Pues ellos", dijo en referencia a la 4T.

