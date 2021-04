Dictamen de Hidrocarburos circuló en San Lázaro sin consultar a oposición, acusan

El dictamen que circuló anoche entre diputados integrantes de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados, no fue consultado con legisladores de oposición.

Anoche La Silla Rota dio a conocer este proyecto de dictamen que aprobaría, sin cambiar una sola coma, la iniciativa que reforma la Ley de Hidrocarburos que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador hace dos semanas al Congreso.

"No he revisado el documento a fondo, pero me parece que es una copia calca de la iniciativa que envió el presidente. No es una versión autorizada por nosotros y adelanto que no le entramos a esos planteamientos. Fue el cuerpo técnico de la Comisión quien presentó esa propuesta. Tendríamos que analizarla, pero no vamos en ese sentido", afirmó en entrevista el legislador por Movimiento Ciudadano, Jacobo Cheja.

El también secretario de dicha Comisión, adelantó que aunque es el dictamen menciona los beneficios de modificar la ley con relación al combate del huachicol y el tráfico ilegal de hidrocarburos, "en realidad contempla de fondo la revocación de permisos por procedimientos meramente administrativos en materia de hidrocarburos, a través de la Comisión Reguladora de Energía a las gasolineras", precisó.

"En realidad lo que busca el gobierno federal es que Pemex pueda intervenir instalaciones para controlarlas, con el pretexto de garantizar la seguridad energética nacional", resumió.

Hasta ayer la Comisión de Energía citó a reunión de trabajo el 14 de abril a las 11:00 horas; sin embargo, la convocatoria fue modificada hoy y cambió el horario para las 9 horas.

Fuentes cercanas a la Junta de Coordinación Política adelantaron que la próxima semana el pleno del Congreso discutirá y votará en el pleno, las reformas a la Ley de Outsourcing así como la Ley de Hidrocarburos.

En esta lógica se entiende que el 14 de abril, la bancada oficialista votará y aprobará el dictamen a la iniciativa presidencial de hidrocarburos, aunque las bancadas de oposición voten en contra.

"Recordemos que en esta iniciativa de ley ni siquiera se modifica el código federal para aumentar las penas por el huachicoleo. Daremos el debate en el pleno; sabemos bien que Morena nos va a mayoritear con los votos del Partido del Trabajo y Encuentro Social. En el pleno seguramente el debate será largo. Pero sabemos en qué terminará: una lluvia de amparos en la Corte, igual que las reformas a la Ley de Industria Eléctrica".

