"Dicen que nos cuidan, pero el equipo no es de calidad"

"Yo no sabía, eso es lo que más me frustra. Yo entré al área covid confiando que tenía mi equipo correcto, entonces en ese momento no tuve miedo, pero ahora que me entero que el lote de cubrebocas N95 no está certificado, pues volteas para atrás y dices ´yo entré hace una semana y literal me tosieron en la cara, ¿qué onda?´.", narró con coraje una trabajadora del Hospital General Regional 1 "Carlos MacGregor Sánchez" del IMSS.

El personal médico de este hospital denuncia que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) los expuso a contagios, ya que les entregaron una mascarilla N95 que no cuenta con la certificación del Center for Disease Control and Prevention (CDC), por lo que no es apto para que atiendan a personas contagiadas de covid-19.

Las mascarillas son del lote TC-84A-4916, el cual se quedó sin certificación desde el 16 de diciembre de 2009, de acuerdo con un documento del CDC, por lo que no deben usarse como N95, ya que no brindan esa protección. A pesar de no estar aprobadas, tienen impreso el sello Niosh, que es el que indica que son N95.

"Mi molestia es por qué hacer como que nos cuidan, por qué hacer como que sí nos dan el equipo, para qué hacer como que sí nos protegen, cuando en realidad el equipo no cumple las especificaciones que debe de tener, es como hacerle al cuento, nos están dando atole con el dedo", declaró a LA SILLA ROTA una especialista de la salud de este hospital, quien pidió mantener el anonimato.

Los médicos y enfermeras de este hospital del Seguro Social indicaron que los estuvieron usando para atender a personas con coronavirus en las áreas de Terapia Intensiva y covid porque no sabían que no estaban certificados. Sin embargo, sí habían notado que no eran de buena calidad, ya que los resortes se rompían y la tira de metal que va en la nariz estaba mal colocada.

Fue hasta mediados de abril cuando el IMSS les informó a través de un documento que había dos tipos de mascarillas, que éstas sin certificación N95 tendrían un punto verde y no se utilizarían para entrar a área covid. De acuerdo con el documento del Seguro Social, estos cubrebocas serán para los trabajadores que tienen contacto cercano directo con pacientes sin presencia de aerosoles, esto incluye a "casos sospechosos y confirmados con síntomas respiratorios ambulatorios u hospitalizados".

Asimismo, se les indicó que habría mascarillas N95 que tendrían un punto rojo que serán para el personal que atiende de manera directa a personas con coronavirus. En el documento se indica que son para trabajadores de triage, cubículos de aislamiento donde hay pacientes con ventilador, en Terapia Intensiva y Urgencias, entre otros.

Aunque ya se hizo esa diferenciación entre los cubrebocas, se desató otra problemática en el Hospital MacGregor, ya que las mascarillas N95 con punto rojo tienen hoyos, lo que los hace inservibles. Esta situación ha obligado a médicos y enfermeras a usar los de punto verde que no están certificados, tampoco los protegen.

"Por un lado los cubrebocas de punto rojo, que se supone cumplen la certificación y que son los que tenemos que usar para entrar al área covid, tienen agujeros y por el otro los cubrebocas de punto verde no cumplen la certificación, pero son los que hemos usado. Mis compañeros que entran a Terapia Intensiva los usan siempre para tratar con los pacientes", declaró la trabajadora del IMSS.

Ella denunció que también les han dado goggles de mala calidad que se rompen con facilidad. Por eso han tenido que poner de su bolsillo para protegerse, hasta ahora dijo que ha gastado aproximadamente 2 mil 300 pesos en uniforme, guantes, careta y goggles.

"Por qué el IMSS compró equipo que de entrada ellos sabían que no tenía la certificación y tan lo sabían que lo tienen en un documento. Por qué están comprando equipo chafa, si se trata nada más aparentar que nos dan equipo, pues no", enfatizó la especialista, quien exige que les brinden equipo de protección de calidad para evitar contagios.

LA SILLA ROTA solicitó una postura el Instituto Mexicano del Seguro Social sobre este tema, pero no obtuvo respuesta.