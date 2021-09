"Dicen que no me pueden vacunar porque no estoy en riesgo": menor con diabetes

A pesar de que tiene diabetes tipo 1 y que cuenta con un amparo para ser vacunada contra covid, la menor Zulma González García reclamó al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, que se negaron a administrarle la vacuna de Pfizer bajo el argumento de que "no está en riesgo y así lo indicó el gobierno federal".

En un video publicado en redes sociales, Zulma, de 11 años, recordó que en la conferencia de covid del 30 de abril de 2020, en la que ella participó, el subsecretario López Gatell dijo que las personas que viven con diabetes tipo 1 debían considerarse con alto riesgo de complicaciones en caso de que enfermen de coronavirus.

"Pero de todos lomos las niñas o niños y jóvenes, hombres y mujeres que tienen diabetes tipo 1 deben considerarse como mayor peligro de complicarse del covid, entonces hay que tener las mismas precauciones adicionales que se tienen con los adultos, mayores y también con las personas que tienen otras enfermedades que hemos mencionado en la edad adulta", dijo López-Gatell en esa conferencia.

A 16 meses de distancia, Zulma cuestionó al subsecretario el que en la Secretaría de Salud de Veracruz le hayan negado la vacuna contra el virus Sars-CoV2, a pesar de que tiene un amparo en el que se indica que recibir la vacuna de Pfizer, que es la única que cuenta con autorización para aplicarse en menores.

"Pero el día de hoy, 1 de septiembre, después de estar una hora en la cochera del secretario de Salud de Veracruz, junto a unos baños públicos, lugar donde me he sentido más expuesta al virus, durante toda esta pandemia, a pesar de los argumentos expuestos me dicen que no me pueden vacunar porque no estoy en riesgo, que así lo indicó el gobierno federal", denunció la menor.

"Por lo tanto solicito a usted que me indique la ciudad, el día, la hora y el lugar donde me puedan vacunar y así poder llevar una mejor vida", pidió Zulma a López-Gatell.

El pasado 24 de junio, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó que se aplique la vacuna contra covid desarrollada por Pfizer en menores a partir de los 12 años.









En esa ocasión, el subsecretario indicó en su cuenta de Twitter: "Con gusto informo que Cofepris ha autorizado la ampliación de la indicación de la vacuna de Pfizer para mayores de 12 años; es la primera vacuna contra covid autorizada para adolescentes en nuestro país. Es una noticia que permitirá seguir protegiendo al pueblo de México".









Sin embargo, los menores de 18 años todavía no están incluidos en el plan de vacunación contra covid. El pasado 3 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que estaban analizando la posibilidad de vacunar a los adolescentes con condiciones de salud particulares que ameritan una protección especial.