Dice AMLO que televisora de Slim transmitirá documental en su contra

El candidato de Morena asegura que Claro Video presentará material de productor francés

ALBERTO OAXACA 25/04/2018 02:51 p.m.

AMLO de gira en Durango (Foto: Alberto Oaxaca)

GUADALUPE VICTORIA, Durango (La Silla Rota).- De gira por el norte del país, Andrés Manuel López Obrador alertó que se activó una guerra sucia en su contra con spots y un documental que se transmitirá en Claro Video, propiedad de Carlos Slim.

Tras encabezar un mitin en Guadalupe victoria, Durango, el tabasqueño aseguró que buscarán bajar los spots del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano en los que se le compara con Hugo Chávez, ex presidente de Venezuela, y se revive la campaña del miedo de 2006.

"Porque lo que no quieren es que haya un cambio verdadero, quieren seguro poniendo un pie en el pescuezo (...) yo estoy seguro que esas campañas no van a prosperar porque el pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto", afirmó ante medios nacionales y locales.

El tabasqueño ocupó buena parte de su discurso principal para referirse a dichas campañas. Por la mañana en un video subido a la plataforma YouTube, López Obrador pidió a sus simpatizantes contrarrestar esta campaña con memes.

"Al pueblo se le puede engañar una vez ya lo hicieron, engañaron en el 2006, engañaron en el 2012; ya no van a volver a engañar en el 2018. El pueblo va a decir basta", reiteró.

También se refirió a un documental que comenzará a transmitirse en Claro Video y en la que se aborda el tema del populismo en América Latina.

"En el caso del documental tengo entendido que el que lo hizo fue un francés, todo esto es interesante que se aclare; pero me dio mucho gusto que ninguna televisora de México y dos cadenas del extranjero, grandes, no quisieron pasar el documental aun pagándoles y ya nada más les quedaba, estoy esperando ver un medio que se llama creo que es Claro... esa, querían ver con Claro video y que querían ver con los Ramírez, eso ya lo dije ahora en los cines", explicó.

López Obrador sostendrá un encuentro esta tarde con simpatizantes de Delicias, Chihuahua.

