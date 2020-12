Dice AMLO que no hay oposición fuerte y no teme a conservadores

El presidente Andrés Manuel López Obrador no ve una oposición fuerte y aseguró que no hay nada que temer, ya que los conservadores no han actuado de forma violenta.

Al cuestionarle sobre las acciones que han realizado los gobernadores que están en contra de su gobierno, el presidente López Obrador minimizó la influencia de sus opositores.

"La verdad que no tenemos una oposición muy fuerte. Además, los conservadores han actuado por la vía pacífica, no ha habido violencia, entonces, no hay nada que temer. Tiene que haber oposición, sino sería una dictadura, no habría democracia, es legítimo que haya gobernadores que están en contra de nosotros", expuso en conferencia mañanera.

El mandatario mexicano reiteró el llamado a los gobernadores opositores, la mayoría conforman la Alianza Federalista, a presentar una reforma a la Constitución sobre el pacto fiscal y no recurrir al "chantaje".

"Siempre invito a los gobernadores opositores que presenten una reforma a la Constitución, si dicen que no se les entregan recursos suficientes, lo que procede es que se reforme la ley, porque nosotros tenemos que enviar de acuerdo a esa ley.

"No se puede gobernar a partir del chantaje. Vamos a entendernos. 'Ya no voy a criticar al Presidente, pero a ver cuántos recursos adicionales nos van a enviar'. Lo que diga mi dedito", lanzó.

(Luis Ramos)