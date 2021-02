Diario El País critica el excesivo optimismo de AMLO sobre covid

El periódico El País criticó el excesivo optimismo del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el control de la pandemia de coronavirus.

En su editorial, el diario español indicó que el presidente no debe desconocer que un discurso complaciente como el que exhibe en sus charlas matutinas llega a todos los rincones del país y en nada contribuye a incentivar la responsabilidad que los ciudadanos han manifestado frente a esta crisis vírica, la misma que reclaman a diario las autoridades sanitarias.

“Nadie tiene una bola de cristal para saber cuál es el mejor modelo para iniciar el retorno, ni en qué momento. Pero lo que no parece oportuno es asumir con una sonrisa que ya ‘se ve la luz al final del túnel’, como dice el presidente, cuando miles de personas viven todavía hoy en la oscuridad más profunda. Eso es así en lo sanitario. Y lo será mañana en lo económico. No hay lugar todavía para tanto optimismo”, advirtió El País.

En un editorial anterior, El País criticó también que AMLO prometió en campaña sacar de las calles a los militares y criticó con dureza la actuación de estos y de los gobiernos anterior, pero el mandatario anunció que por decretó el Ejército seguirá haciendo labores de seguridad en México hasta el 2024, fecha en que concluye la presidencia del político tabasqueño.

De acuerdo con el editorial del El País, la presencia de los militares supone el reconocimiento de dos realidades, una el fracaso de la estrategia contra del crimen de la actual administración, que se basó en la creación de la Guardia Nacional, cuya tarea sería frenar la violencia y de pasó sacar de las calles al Ejército, sin embargo esto no ha sucedido. Incluso en plena pandemia, México ha registrado cifras espantosas de asesinatos y desaparecidos.

La mañana de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que hay falta de ética en la difusión de información por la pandemia del covid-19, y diarios como The New York Times, The Washington Post, Financial Times y El País se han encargo de mentir.

El mandatario llamó a los diarios a que se hable con la verdad, que no se mienta.

"Los que están distorsionando la información, los que están manipulando, ya lo he dicho en otras ocasiones, lo repito, está bien que tengan problemas con nosotros eso es normal, pues son posturas distintas, nosotros estamos llevando a cabo una transformación y desde luego hay quienes se sienten afectados en sus intereses y por eso su molestia y su reacción de ahí viene, son reaccionarios", expuso en conferencia mañanera.

"Hay una crisis como parte de la decadencia, no solo en la economía, no solo hay una crisis de bienestar social, de pérdida de valores, hay una crisis también por la falta de ética en el manejo de la información en México y en el mundo. Los periódicos más famosos del mundo mienten, calumnian, el New York Times, el Washington Post, el Financial Times, El País, muy famosos, pero sin ética".

Los diarios The Wall Street Journal, The New York Times y El País publicaron el pasado 8 de mayo que los decesos en México por la pandemia de coronavirus y su enfermedad, el covid-19, son mayores a los reportados diariamente por el gobierno mexicano.

De acuerdo con WSJ, los certificados de defunción apuntan a un número mucho mayor de coronavirus en México. “El gobierno agregó una nueva estadística de muertes que podrían haber sido causadas por coronavirus, una admisión tácita de que no está probando a todos los que mueren”, indicó.

Los diarios apuntan a que el Gobierno Federal parece subregistrar las muertes sospechosas de coronavirus. Datos publicados el 7 de mayo muestran solo 245 muertes sospechosas en todo el país.

El New York Times apuntó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no informa de cientos, posiblemente miles, de muertes por coronavirus en Ciudad de México, ignorando a los angustiados médicos que han contado en la capital más de tres veces la cantidad de fallecimientos que el gobierno reconoce públicamente, según funcionarios e información confidencial revisada por ese diario.

El diario El País calcula que México tendría entre 620,000 y 730,000 casos sintomáticos acumulados desde el inicio de la pandemia. La inmensa mayoría de ellos lo han cursado, naturalmente, de forma leve.