Diana no tiene covid y en ningún hospital la quieren atender

A pesar de tener problemas para respirar y la tráquea casi cerrada, Diana Luisa Moreno Aguilar ha tenido que peregrinar en tres hospitales de la Ciudad de México en busca de la atención médica que requiere debido a la estenosis traqueal que padece desde 2018. Normalmente recibía atención en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), pero ahora que se reconvirtió para personas con covid-19, esta joven se quedó sin un lugar a donde acudir.

“Yo entiendo el problema del covid y la prioridad que le están dando, pero sí les pido que no se olviden de nosotros, porque no solo soy yo, somos muchos que necesitamos de estas revisiones para seguir viviendo. Sólo quiero que me asignen un lugar donde me puedan atender, si no es posible en el INER, que nos puedan mandar a otro hospital pero que si nos atiendan”, es el llamado que hace la joven de 25 años a las autoridades de la Secretaría de Salud.

Diana fue diagnosticada en octubre de 2018 con estenosis traqueal, padecimiento que se caracteriza por dificultad para respirar, aumento de la frecuencia respiratoria y estridor, un sonido agudo provocado por la dificultad para que pase en aire debido a la estrechez de la tráquea.

Relató que le colocaron un estent y a pesar de eso se le sigue cerrando la tráquea, además, en marzo del 2019 dio positivo a granulomatosis con poliangitis, una enfermedad autoinmune que provoca que le crezca un tejido que le bloquea la tráquea.

Debido a su condición, esta joven tiene que acudir al INER dos o tres veces al mes para que la revisen. En esta ocasión fue diferente por la pandemia de covid-19, primero la enviaron al Hospital General Manuel Gea González, en donde le dijeron que no cuentan con los aparatos para atenderla.

De ahí la enviaron al Hospital General de México Eduardo Liceaga, donde también la rechazaron porque es uno de los nosocomios en donde atienden exclusivamente a pacientes con coronavirus.

Ante la falta de respuesta, Diana fue hoy al INER para solicitar que le den una solución y le digan a dónde puede ir a que le brinden servicio. “Ya me dijeron que aquí no me podrán hacer nada. Ahorita estoy en espera de que dirección médica me atienda y me puedan asignar un hospital”.

Diana, quien vive en la sierra norte del estado de Puebla, dice que si no obtiene una respuesta continuará buscando un lugar donde le den atención médica, ya que su principal temor es que se le cierre la tráquea por completo.

“Tengo falta de aire, el estridor es obvio porque ya está cerrada mi tráquea, claro no cerrada por completo porque aún pasa aire, pero mi preocupación es que se me llegue a cerrar por completo, ese es el mayor riesgo.

“Además, el estent me provoca muchas flemas y es demasiado costoso expulsarlas, en la semana que llevo ya con el problema van varias ocasiones en las que la flema me obstruye por completo la vía”, dijo Diana, quien espera que pronto la atiendan y que ya no tenga que continuar exponiéndose al riesgo de contagiarse de covid-19 por ir a varios hospitales.