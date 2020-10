Día de Muertos y 12 de diciembre, riesgos de contagio, advierte Ssa

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, llamó a la ciudadanía a evitar congregaciones por Día de Muertos y Día de la Virgen de Guadalupe, ante un alto riesgo de contagio de covid-19 en estos eventos.

"Entre más personas se congreguen y de más lejos que vengan es mayor el riesgo", por lo que pidió a autoridades locales tomar medidas para que estas celebraciones se den con el menor número de personas posible, indicó.

Detalló que ya se negocian entre la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Iglesia los cambios en la celebración del 12 de diciembre por el Día de la Virgen de Guadalupe.

#Video | ¿Podremos celebrar #DíaDeMuertos? El subsecretario Gatell informa que se ha tomado una decisión sobre esta festividad y esto es lo que sí podremos hacer para esta fecha. *yn https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/7XzzBmTAb5 — La Silla Rota (@lasillarota) October 20, 2020





SE FRENA VELOCIDAD DE REDUCCIÓN DE LA PANDEMIA EN MÉXICO





"La velocidad de reducción de la epidemia se está perdiendo", alertó este martes el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ante rebrotes en al menos ocho estados del país.

En conferencia mañanera, López Gatell destacó que suman 86 mil 338 muertes confirmadas por coronavirus en México.

Agregó que "la epidemia en México sigue activa" y ahora se combinará con la temporada de influenza, enfermedad de la que se prevén "más y más" casos, por lo que llamó a vacunarse.

El funcionario federal no descartó un nuevo periodo de confinamiento en invierno, sin embargo, dio algunas indicaciones para poder evitar ese escenario.

#Video | @HLGatell advierte a los mexicanos sobre un rebrote en invierno y enlista una serie de medidas para evitarlo. *yn https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/ovgI8nyfnY — La Silla Rota (@lasillarota) October 20, 2020

Por su parte, Jorge Alcocer, secretario de Salud, aseguró que la estrategia del gobierno se ha enfocado en salvar vidas y por ello se detendrán las medidas sanitarias para evitar contagios, sin embargo, dijo que "vamos bien".

#Video | @lopezobrador_ , Alcocer, @HLGatell y @m_ebrard hablan sobre los efectos y las acciones que se han tomado para salvar las vidas durante la pandemia por #COVID. *yn https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/r930kkUQKz — La Silla Rota (@lasillarota) October 20, 2020

Alcocer agregó que 20 estados del país mantienen una tendencia a la baja de contagios desde hace algunas semanas, 4 entidades se encuentran en una meseta y 8 más tienen indicios de rebrotes.









¿CUÁNTOS REPATRIADOS VAN?





El canciller Marcelo Ebrard dio a conocer que suman 17 mil 891 mexicanos repatriados luego de haber quedado varados en el extranjero ante el cierre de fronteras por la pandemia.

Destacó que se mantienen diversas campañas como la de pruebas gratuitas en 12 consulados de Estados Unidos, así como la de vacunación contra la influenza para mexicanos que radican en la Unión Americana.

#Video | La pandemia en México no termina y aún no hay vacuna, pero @m_ebrard habla durante la #Conferenciapresidente sobre cuándo estarán disponibles las dosis en nuestro país. *yn https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/ueNb1bqIHT — La Silla Rota (@lasillarota) October 20, 2020





¿CHIAPAS, A SEMÁFORO VERDE?





El presidente López Obrador manifestó que "es muy probable que Chiapas entre en semáforo verde, se mantiene Campeche. No hay todavía rebrotes, hay algunos estados en donde ha aumentado el contagio, pero no se puede hablar de un rebrote".

El mandatario mexicano señaló que "puede ser que aumente el número de ocupación hospitalaria, pero no se refleja en un incremento de fallecimientos y también la ocupación hospitalaria no ha tenido aumentos significativos".





¿Y LA CRISIS ECONÓMICA?





El presidente López Obrador resaltó que México se sigue recuperando de la crisis económica con una apreciación del peso frente al dólar, así como con la recuperación de empleos formales, hasta ahora son 320 mil.

"Si continúa la tendencia vamos a llegar a los que teníamos antes de la pandemia, 20 millones 500 mil empleos en el seguro social a finales de marzo; si se demora nos llevaría dos meses más, ahora sí que para abril o para mayo", lanzó.

#Video | Si regresamos a semáforo rojo, hay posibilidades de un reconfinamiento, por lo que un rebrote podría dar un duro golpe a la economía mexicana. ¡Quédate en casa! *yn https://t.co/AlQIwjhDxE pic.twitter.com/60nuE69sDC — La Silla Rota (@lasillarota) October 20, 2020





SERÉ VOCERO EN CASO CIENFUEGOS: AMLO





El presidente López Obrador se declara vocero único de México para opinar en el caso de la captura del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

"Este caso nos interesa tanto por su delicadeza, que yo quiero ser vocero (...) Aunque sea como tomarse un tafil, me van a estar escuchando a mí, que hablo despacito y no de corrido y me como las eses", lanzó.

Aclaró que no intervendrá en un juicio que se lleve a cabo en Estados Unidos, como el de Cienfuegos, por lo que se tendrá que esperar a que se resuelva si el general sigue su proceso en la cárcel o en libertad.

Al ser EU un país soberano, "ellos no tienen por qué preguntarnos lo que van a hacer cuando se trata de detener a una persona en su territorio", comentó.

Destacó que en México también espera este tipo de casos con testigos protegidos como lo es Emilio Lozoya o que esto pudiera presentarse en el caso Ayotzinapa. "Estamos a favor de que los que informen tengan una consideración", dijo.