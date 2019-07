Día 5: así va el paro de la Policía Federal

Las protestas y demandas de los elementos de la Policía Federal llegan al día cinco que hasta el momento no ha tenido ningún acuerdo con las autoridades federales, por lo que el diálogo fue retrasado hasta el domingo; asimismo, este domingo, algunos elementos de la Policía Federal tuvieron que retirarse a sus casas puesto que el agua y otros insumos comenzaron a escasear.

Durante la noche del sábado, los policías reiteraron su petición por ser indemnizados en caso de no querer sumarse a la Guardia Nacional e hicieron un llamado al Gobierno: "Que nos escuchen, que de verdad nos presten atención y que vean que estamos aquí por una causa justa".

Por ello, informaron que ante la falta de respuesta el sábado a las 10 de la noche (hora en que se había fijado el plazo para recibir una respuesta), los miembros de la corporación atrasaron la solicitud para el lunes por la mañana.

"No recibimos respuesta alguna, pero nosotros seguimos abiertos al diálogo. Aquí vamos a permanecer hasta el día lunes, que fue cuando nos dieran fecha para que se abra una nueva mesa", expresó un vocero.

Los uniformados que protestaron en el Centro de Mando de Iztapalapa reiteraron que en caso de no aceptar la plaza quieren una indemnización, así como un monto justo en su liquidación. Hasta el momento la situación del Gobierno Federal se mantiene firme con respecto a no otorgar un finiquito para quien no quiera trabajar en las dependencias ofrecidas o en la Guardia Nacional.

Seguiremos dialogando hasta llegar a una buena resolución. El subsecretario @RicardoMeb y jefes de división se reúnen con integrantes de @PoliciaFedMx para continuar con este proceso de transferencia. pic.twitter.com/chDwi2XdZf — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) 6 de julio de 2019

fmma