Deuda de los Alemán por retención de impuestos de Interjet suma más de 689 mdp

"...se resuelve que la determinación de responsabilidad solidaria a cargo de Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani no implica un cobro de forma triplicado por parte de la autoridad , en primer término, porque la empresa deudora principal no tiene bienes ni la solvencia para responder sobre las contribuciones retenidas y no enteradas, y en segundo término porque la responsabilidad solidaria que la autoridad le determinó a cada uno de los actores fue respecto a la parte que les corresponde", menciona el fallo