Detiene EU a policía federal; intentaba contrabandear cargadores a México

Un elemento de la Policía Federal fue detenido por autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en Ingles) de los Estados Unidos al intentar ingresar a México 14 cargadores de armas largas a través del Puente Internacional Benito Juárez, Reynosa – Hidalgo.

De acuerdo con autoridades del Órgano Interno de Control de la Policía Federal, el elemento detenido es el policía Primero Gerardo “N”, quien fue capturado ayer, por las autoridades estadounidenses.

“Reporta la Coordinación Estatal, que el día de ayer, el C. Javier “N”, Coordinador de la Border Patrol en el Valle de Rio Grande, informó por medio de mensaje de WhatsApp que el Policía Primero Gerardo “N”, perteneciente a la División de Fuerzas Federales, fue detenido por el ICE, en el Puente Internacional Benito Juárez, Reynosa – Hidalgo, al intentar cruzar a nuestro país (14) cargadores para armas largas”.

De acuerdo con el oficio 7097/2019, el elemento de la Policía Federal recibió permiso de un mando para poder realizar compras, sin embargo, no informó si las realizaría en territorio nacional o en Estados Unidos.

“Hoy a las 09:50 horas me entreviste con el C. Suboficial Esteban “N”, piloto de la aeronave Black Hawk PF 111, quien me manifestó que el día de ayer relevó a la C. Inspector Roberto “N”, piloto del Black Hawk PF110, el cual le informó que le dio permiso al C. Policía Primero Gerardo “N” de Operaciones Especiales, para realizar algunas compras, saliendo del Hotel, El Camino Inn de esta Ciudad, aproximadamente a las 10:30 horas”.

La detención del elemento se presenta a unas semanas de que el gobierno de Estados Unidos y México firmaran un acuerdo para evitar el cruce de armas a territorio nacional.

El operativo, llamado “Frozen” busca evitar el ingreso de armas de fuego que son utilizadas por cárteles y organizaciones criminales para realizar diferentes delitos, entre ellos, el homicidio de personas.

